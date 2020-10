Überraschung: FC Bayern verkündet verspäteten Transfer

FEP via www.imago-images.de

Rémy Vita (l.) wechselt zum FC Bayern

Einen Tag nach Ende der Sommertransferperiode hat der FC Bayern überraschend einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Wie die Münchner bekannt gaben, wechselt der französische Linksverteidiger Rémy Vita von ESTAC Troyes zum Rekordmeister.

Am Montag unterschrieb der 19-Jährige einen Dreijahresvertrag an der Säbener Straße. Vorerst soll Vita in der 3. Liga beim FC Bayern II zum Einsatz kommen.

"Rémy ist ein Spieler, der genau in unser Anforderungsprofil eines externen Zugangs passt. Er ist noch jung und entwicklungsfähig, hat aber in der 2. französischen Liga bei Troyes schon Erfahrungen im Männerfußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen und unserer Mannschaft schnell weiterhelfen wird", sagte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Der Teenager lief in der aktuellen Saison der Ligue 2 bereits vier Mal für die Troyes-Profis auf. Künftig soll sich Vita in der 3. Liga für eine Beförderung in die Münchner Bundesligamannschaft empfehlen.

Transfer-Wirbel beim FC Bayern

Generell war der FC Bayern in den letzten Tagen so fleißig wie nie zuvor in der Schlussphase einer Transferperiode. Mit Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa und Bouna Sarr lockten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. vier gestandene Spieler an die Isar.

Am späten Montagabend machte zudem das Gerücht die Runde, dass sich der Rekordmeister die Dienste von Tiago Dantas gesichert hat. Der 19-Jährige wechselt angeblich auf Leihbasis für ein Jahr nach München.

Über eine mögliche Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den nur 1,70 Meter großen Mittelfeldspieler, der zuletzt sowohl für das U19-Team als auch für das B-Team von Benfica zum Einsatz kam, gibt es widersprüchliche Meldungen.

Ob Tiago Dantas für die erste oder zweite Mannschaft eingeplant ist, bleibt offen. Möglicherweise soll das Top-Talent ebenso wie Vita zunächst in der 3. Liga Erfahrungen sammeln.