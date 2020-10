Rapid-Legende Panenka auf der Intensivstation

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Antonín Panenka feierte mit Rapid große Erfolge

Der frühere Rapid-Legionär und Europameister von 1976 Antonín Panenka wurde laut einer Meldung seines Stammvereins Bohemians Prag in seiner Heimat auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert.

Große Sorge um Antonín Panenka. Wie die Bohemians Prag, jener Verein, bei dem er in den 1960-Jahren seine Karriere begann, am Mittwochnachmittag vìa Twitter mitteilten, wurde der 71-Jährige "in ernstem Zustand" in ein Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation gebracht. Weitere Angaben machte der Klub nicht.

Panenka kam im Winter 1981, viereinhalb Jahre nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit der Tschechoslowakei, zu Rapid Wien, wo er während seiner viereinhalb Saisonen in Hütteldorf zum Kultlegionär wurde. Für Rapid erzielte der offensive Mittelfeldspieler in 172 Partien 77 Tore, außerdem gewann er mit den Grün-Weißen zwei Meistertitel und dreimal den ÖFB-Cup. 1985 zog er mit Rapid ins Finale des Cups der Cupsieger ein, das die Wiener mit 1:3 gegen Everton verloren.

Im Anschluss spielte Panenka unter anderem noch für den VSE St. Pölten und den Slovan HAC aus Wien.

Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! 💚 pic.twitter.com/r49WtrxzoP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 7. Oktober 2020

red