Meunier in der Kritik - Zorc spricht Klartext

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Wechselte im Sommer zum BVB: Thomas Meunier

In allen fünf Pflichtspielen in dieser Saison stand Thomas Meunier bislang in der Startelf von Borussia Dortmund. Gänzlich überzeugen konnte der Neuzugang jedoch noch nicht. Dennoch stellt sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor Meunier.

90 Minuten in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (3:0), 69 Minuten beim FC Augsburg (0:2), 84 gegen den SC Freiburg (4:0) sowie auch im DFB-Pokal beim MSV Duisburg (5:0) und im Supercup beim FC Bayern (2:3) jeweils in der Anfangsformation - keine Frage, auf dem Papier gehört Meunier in der Anfangsphase seiner ersten BVB-Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Trainer Lucien Favre.

Dennoch keimte zuletzt Kritik am 29-jährigen belgischen Außenverteidiger auf. Meuniers Offensivspiel sei bei weitem nicht so rasant und effektiv wie das seines Vorgängers Achraf Hakimi, sagen Beobachter. Und auch defensiv habe der nach seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain ablösefrei verpflichtete Routinier noch Luft nach oben.

BVB: Michael Zorc widerspricht Meunier-Kritikern

Michael Zorc hingegen sieht die Leistungen Meuniers im schwarz-gelben Trikot bislang ausnehmend positiv. "Thomas sorgt für eine sehr gute Balance in seinem Spiel. Seine körperliche Präsenz und seine Ausstrahlung helfen uns enorm“, sagte der BVB-Manager den "Ruhr Nachrichten".

Zudem mache der 41-malige Nationalspieler Belgiens, der gegen Freiburg nur einen seiner acht Zweikämpfe gewann, "sehr, sehr wenig Fehler", ergänzte Zorc.

Klar ist aber: Will Meunier die großen Fußstapfen von Hakimi eines Tages ausfüllen, muss er sich noch steigern. Zumal die Konkurrenz mit den Hufen scharrt. Dem wiedererstarkten Felix Passlack gelang gegen Freiburg sein zweiter Pflichtspieltreffer für den BVB. Mateu Morey stand nach auskuriertem Muskelfaserriss erstmals in dieser Saison im Kader und hofft auf in den kommenden Wochen ebenfalls auf Einsätze.