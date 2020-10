Vertrag des Kapitäns läuft aus: So plant Gladbachs Stindl

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Lars Stindl will in Gladbach weiter vorweggehen

Auch im Alter von mittlerweile 32 Jahren gehört Lars Stindl bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach weiterhin zu den absoluten Leistungsträgern. Das stellte er auch in der noch jungen Spielzeit 2020/2021 wieder unter Beweis.

In allen drei bisherigen Partien stand Stindl in der Startformation, trug sich zuletzt beim verdienten 3:1-Derbysieg der Fohlenelf beim 1. FC Köln in die Torschützenliste ein.

Seit seinem überstandenen Schienbeinbruch, der ihn im vergangenen Jahr über sechs Monate außer Gefecht setzte, hat der Kapitän der Gladbacher schnell wieder zu seiner alten Leistungsstärke zurück gefunden. Elf direkte Torbeteilungen in der abgelaufenen Saison bestätigen das.

Alles deutet darauf hin, dass die Ehe zwischen Stindl und der Borussia vom Niederrhein, die mittlerweile bereits seit 2015 hält, auch über das kommende Jahr hinaus Bestand haben wird. Zwar läuft das Arbeitspapier des elfmaligen Nationalspielers zum Saisonende aus. Im Gespräch mit dem "kicker" betonte Stindl aber, dass sowohl von seiner Seite aus als auch vom Klub eine erneute Vertragsverlängerung angestrebt wird.

"Wir werden uns mit Sicherheit demnächst zusammensetzen und unsere Gedanken austauschen", betonte der Offensivmann, der bislang 140 Bundesliga-Partien für den VfL bestritt und dabei 37 Treffer erzielte.

Er blickt selbstbewusst den kommenden Wochen entgegen und vertraut dabei in seine Fähigkeiten: "Ich fühle mich wohl bei Borussia und bin der Meinung, dass ich der Mannschaft sportlich auch in den nächsten Jahren noch einiges geben kann."

Zuletzt spürte Stindl das Vertrauen seines Cheftrainer Marco Rose, der wieder voll auf seinen Spielführer setzte. Er dankte es mit starken Leistungen, die ihn in dieser Form in Gladbach unentbehrlich machen.

Dem Vernehmen nach geht es bei den anstehenden Vertragsgesprächen um einen neuen Kontrakt mit einer Laufzeit von maximal zwei Jahren. Auch eine Verlängerung um zunächst nur eine Saison ist vorstellbar.