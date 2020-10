Demir unter den 60 besten Talenten weltweit

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Yusuf Demir darf sich über die Aufnahme in die prominente Liste freuen

Seit sechs Jahren veröffentlicht der "Guardian" eine Liste mit den vielversprechendsten Talenten des weltweiten Fußballs. Dieses Mal beschäftigte man sich mit dem Jahrgang 2003 und da findet man mit Rapid-Edeljuwel Yusuf Demir sowie zwei Nachwuchsspielern von Red Bull Salzburg auch österreichische Beteiligung.

>> Die Vereinsstatistik von Yusuf Demir in der weltfussball-Datenbank

Der "Guardian" hat wieder einmal seine jährliche Liste der weltweit vielversprechendsten Talente des Fußballs zusammengestellt. Dieses Mal werfen sie ein Auge auf Jungkicker mit dem Jahrgang 2003 und darunter finden sich neben Talenten von Klubs wie Manchester City, Juventus oder Champions League-Sieger Bayern München, mit Rapid-Diamant Yusuf Demir sowie den beiden Salzburgern Benjamin Šeško und Maurits Kjærgaard auch drei Spieler österreichischer Klubs in der vielbeachteten Liste wieder.

Demir der "österreichische Messi"

Über den 17-jährigen Demir ("Sie sagen, er könnte der österreichische Messi werden"), schreibt der "Guardian": "Der linksfüßige Spielmacher verfügt über beachtliche Dribblingskills, eine phänomenale Pass-Reichweite und ist zudem ein brillanter Freistoßspezialist."

Das Edeltalent von Rapid steht schon seit längerem im Rampenlicht, so wurde er mit 15 Jahren beim U19-Mercedes Benz Junior Cup, den Rapid 2020 zum zweiten Mal nach 2016 gewinnen konnte, erneut zum "Spieler des Turniers" gewählt und feierte nur wenig später mit 16 Jahren auch sein Debüt in der österreichischen Bundesliga. Nach seinem Debüttreffer in dieser Saison gegen Sturm Graz, rechnen viele mit dem endgültigen Durchbruch Demirs in dieser Spielzeit.

Zudem spielt der 17-jährige auch schon im U21-Team Österreichs und befindet sich für die kommenden Nations League-Spiele der A-Mannschaft auf der Abrufliste. Nach dem Abgang von Thomas Murg, darf sich Yusuf Demir zudem Hoffnung machen, auf häufigere und längere Einsatz in der Kampfmannschaft Rapids zu kommen.

Mit Kjærgaard und Sesko auch zwei Salzburger dabei

Neben Demir, wird Österreich auch durch die beiden Red Bull Salzburg-Nachwuchsspieler Maurits Kjærgaard und Benjamin Šeško vertreten, die bisher für den FC Liefering in der 2. Liga bzw. der A-Jugend der Salzburger aufgelaufen sind und noch auf ihr Debüt in der Bundesliga warten. Der dänische U20-Teamspieler Kjærgaard zeichnet sich laut Dänemarks U18-Coach Lars Knudsen dadurch aus, dass "er sich ständig verbessern will und seinen Spielstil immer anpassen kann."

Next Generation 2020: 60 of the best young talents in world football https://t.co/jKiUKnRy8B — Guardian sport (@guardian_sport) 8. Oktober 2020

Der "Guardian" rechnet dem 1,89-Meter großen Mittelfeldspieler eine "starke Physis an" und meint weiter: "Er läuft sehr viel, hat ein gutes Fußballverständnis, erzielt Tore und kreiert Chancen." Den slowenischen Nachwuchsspieler Benjamin Šeško vergleicht man sogar mit Topstürmern wie Erling Håland oder dem ehemaligen England-Zünder Peter Crouch.

Der 17-jährige wechselte mit 16 Jahren für die beachtliche Summe von 2,5 Millionen Euro nach Salzburg und zeigt trotz seiner bulligen Statur, "ein gutes Tempo und bringt mit seiner technischen Stärke jeden Verteidiger ins Schwitzen." Der dynamische Angreifer war auch Teil des Nachwuchsteams von Red Bull Salzburg, die in der UEFA Youth League bis in Halbfinale kamen, mit drei Toren im Wettbewerb hatte auch Benajmin Šeško seinen Anteil daran.

Österreicher schon in der Vergangenheit vertreten

Im letzten Jahr fand man mit Barcelona-Ausnahmetalent Ansu Fati, Anderlechts Wunderkind Jérémy Doku oder Neo-Bayern München-Kicker Tanguy Kouassi ebenfalls einige Talente in der Liste, die es mittlerweile alle zu Profieinsätzen gebracht haben.

Neben Yusuf Demir war Österreich mit Nizza-Profi Flavius Daniliuc (2018), Ex-WAC-Kicker Romano Schmid (2017) und LASK-Spieler Valentino Müller (2016) bereits in der Vergangenheit immer wieder in der Liste vertreten.

