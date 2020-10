Coronafälle bei der Austria - Testspiel abgesagt

GEPA pictures/ Christian Ort

Bei der Austria wurden Spieler und Betreuer positiv auf Corona getestet

Die vorgeschriebenen Testungen haben bei Bundesligist Austria Wien ergeben, dass zwei Spieler und Betreuer aus der Kampfmannschaft sowie drei Betreuer der Young Violets positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das geplante Testspiel gegen Austria Klagenfurt wird abgesagt.

Die Austria vermeldet nach den vorgeschriebenen Testungen, dass zwei Spieler und Betreuer der Kampfmannschaft sowie drei Betreuer der Young Violets einen positiven Corona-Test abgeliefert haben. Die Betroffenen wurden laut dem Bundesligisten sofort unter eine zehntägige Quarantäne gestellt, die zuständige Gesundheitsbehörde und die Bundesliga wurden darüber informiert. Aktuell weißt aber niemand der Betroffenen Symptome auf. Das geplante Testspiel am Freitag gegen Austria Klagenfurt wird aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Auch Trainings abgesagt

Auch die geplanten Trainings in der Generali Arena finden nicht statt, die Spieler absolvieren stattdessen ein ausgearbeitetes Heimprogramm und befinden sich ebenfalls in Mannschaftsquarantäne. Am kommenden Montag werden sämtliche Personen rund um die Mannschaft sowie die restlichen Spieler erneut getestet.

red