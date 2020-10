Ried verpflichtet "Wunschstürmer" Sulley

imago sportfotodienst

Sadam Sulley ist der neue Stürmer der SV Ried

Die SV Ried vermeldet einen weiteren Neuzugang. Wie der Bundesligist bekannt gibt, ist der Transfer von Stürmer Sadam Sulley endgültig durch, der 23-jährige Ghanaer hat jetzt seine Spielgenehmigung erhalten und ist ab sofort für die Rieder einsatzberechtigt.

Die SV Ried gibt die Verpflichtung von Stürmer Sadam Sulley bekannt. Der 23-jährige Ghanaer kickte zuletzt beim slowakischen Erstligisten FK Senica und unterschreibt bei den Riedern einen Vertrag über zwei Jahre. Die offizielle Verlautbarung des Transfers erfolgte erst deswegen etwas verspätet, weil man noch auf die Spielgenehmigung warten musste. Diese hat man nun erhalten und der Angreifer ist somit für den Bundesliga-Klub einsatzberechtigt.

"Er ist der Wunschstürmer"

Ried-Trainer Gerald Baumgartner zeigt sich begeistert, dass der Transfer nun in trockenen Tüchern ist: "Sadam Sulley ist der Wunschstürmer, den wir vom Profil her gesucht haben. Er ist ein sehr großer Spieler mit viel Dynamik, Tempo, Robustheit und Spielverständnis. Sadam Sulley hat uns in den Probetrainings überzeugt. Der nächste Schritt muss jetzt sein, ihn schnellstens und bestmöglich in unser Team zu integrieren."

In der abgelaufenen Super Liga-Saison erzielte der 1,90-Meter große Angreifer in 18 Pflichtspielen zwei Tore. Zuvor kickte er auch für Zemplin Michalovce, Legia Warschau und Vision Accra.

