Darum fehlte Moukoko im Champions-League-Kader des BVB

Guido Kirchner via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko kann erst mit 16 Jahren für den BVB Champions League spielen

Am Donnerstag veröffentlichte die UEFA die Kader, die die Champions-League-Starter für die anstehende Saison der Fußball-Königsklasse gemeldet haben. Bei Borussia Dortmund vermisste man dabei den Namen von Routinier Marcel Schmelzer, doch auch das 15-jährige Mega-Talent Youssoufa Moukoko taucht nicht auf dem Spielbogen auf. Der Stürmer könnte dennoch in Kürze Champions-League-Luft im Trikot des BVB schnuppern.

Sobald Moukoko seinen 16. Geburtstag feiert, erfüllt er die Regularien der UEFA für eine Meldung über die sogenannte B-Liste. Über diese können die Klubs beliebig viele Spieler melden, die am oder nach dem 01. Januar 1999 geboren wurden und seit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren für ihren Verein spielberechtigt sind.

Beim Champions-League-Kader der Dortmund trifft dies derzeit auf Keeper Luca Unbehaun sowie das Mittelfeld-Duo Ansgar Knauff und Dominik Wanner zu - das Trio steht aktuell auf der B-Liste. Am 20. November 2020 erfüllt auch Moukoko die Bedingungen für selbige. Der deutsche U20-Nationalspieler wird dann 16 Jahre alt, im Verein spielt er zudem bereits seit 2016.

Debüt im vierten CL-Spiel des BVB möglich

Sein Debüt auf der ganz großen Bühne des europäischen Fußballs könnte der Youngster somit frühestens beim Heimspiel gegen den belgischen Vertreter Club Brügge, der vierten Partie der Gruppenphase, geben. Für die Borussen folgen in Gruppe F dann mindestens noch ein Vergleich mit Lazio Rom sowie eine Reise zu Zenit St. Petersburg. Sollte man einen der ersten beiden Plätze belegen, geht es mit den K.o.-Duellen weiter.

Trotz seines jungen Alters spielt Moukoko in den Planungen der Borussen bereits eine größere Rolle. Unter anderem verwies BVB-Boss Hans-Joachim Wazke auf den Linksfuß, als diskutiert wurde, warum die Dortmunder auf die Verpflichtung eines Backups für Stoßstürmer Erling Haaland verzichteten.

"Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt werden zu dürfen. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen", erklärte Moukoko Ende August im Gespräch mit der "Bild". Im Jugendbereich pulverisierte der Youngster in den vergangenen Jahren sämtliche Tor-Rekorde.