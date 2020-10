Vorerst keine Zuschauer bei Fußballspielen in München

via www.imago-images.de

Die Allianz Arena des FC Bayern bleibt vorerst leer

In München dürfen bis einschließlich 25. Oktober keine Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden. Dies beschloss der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag. Betroffen sind davon zunächst an diesem Samstag die Drittligaspiele zwischen Türkgücü München und dem SV Wehen Wiesbaden sowie dem TSV 1860 und dem VfB Lübeck (14:00 Uhr/MagentaSport).

Auch der FC Bayern wird drei weitere Heimspiele vor leeren Rängen austragen müssen: das Pokalspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren am Donnerstag (20:45 Uhr), den Gruppenauftakt in der Champions League gegen Atlético Madrid am 21. Oktober und drei Tage später das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Betroffen sind auch die zweite und die Frauen-Mannschaft des FC Bayern.

Oberbürgermeister Reiter erklärte, die nunmehr langfristige Einschränkung solle Ungewissheiten verhindern: "Nur so können wir vermeiden, dass wieder für alle besonders ärgerliche, kurzfristige Absagen nötig werden könnten. Außerdem ist so auch eine Gleichbehandlung aller Vereine sichergestellt. Wir sind jetzt alle gefordert, damit wir das Infektionsgeschehen in unserer Stadt im Griff behalten können."

Rückkehr ins Olympiastadion

Türkgücü und Sechzig war am Mittwoch zunächst die Zulassung von Zuschauern bis zu zehn Prozent der Kapazität des Stadions gestattet worden. An diesem Tag lag die Inzidenzzahl für Corona-Neuinfektionen mit 34,7 knapp unter dem relevanten Signalwert von 35. Am Donnerstag allerdings meldete das Robert-Koch-Institut für die bayerische Landeshauptstadt einen Wert von 36,45, am Freitag sprang er auf die Marke von 42,4.

Das Spiel des Aufsteigers Türkgücü gegen den Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden ist das erste seit dem 17. Mai 2012 im Olympiastadion, als Olympique Lyon im Endspiel der Champions League der Frauen den 1. FFC Frankfurt besiegte. Das Tor zum Endstand von 2:0 erzielte die Französin Camille Abily. Das bislang letzte Spiel zweier Männer-Mannschaften gewann der FC Bayern am 14. Mai 2005 gegen den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga 6:3.

Im ersten Spiel im Olympiastadion hatten sich am 26. Mai 1972 die Nationalmannschaft und die Auswahl der UdSSR gegenüber gestanden, beim 4:1 erzielte Gerd Müller alle deutschen Treffer. Die Partie am Samstag wird die 1122. zweier Fußball-Mannschaften im Olympiastadion sein.