"Die Walz aus der Pfalz": FCK-Idol Briegel wird 65

Neis /Eibner-Pressefoto

Hans-Peter Briegel feiert seinen 65. Geburtstag

Europameister, Fußballer des Jahres, FCK-Legende - Hans-Peter Briegel hat mit seinen Erfolgen und seinem einzigartigen Spielstil Eindruck hinterlassen. Am Sonntag wird die "Walz aus der Pfalz" 65 Jahre alt.

Wenn Hans-Peter Briegel an diesen einen Mittwochabend im März 1982 denkt, schießen die Schwärmereien nur so aus ihm heraus. Dieser Abend, an dem er mit dem 1. FC Kaiserslautern im UEFA-Cup-Viertelfinale die Königlichen entthronte, der "ging in die Geschichte ein", erinnert sich Briegel. "Wer gewinnt schon mal 5:0 gegen Real Madrid?"

Es ist eine von zahlreichen Geschichten, die die "Walz aus der Pfalz" auch kurz vor ihrem 65. Geburtstag am Sonntag noch gerne erzählt. Und es ist eine der Geschichten, die Briegel zur Ikone bei den Roten Teufeln machte. "Es gibt immer Schlüsselmomente", erklärt er im Gespräch mit dem "SID". Dieser scheint für Briegel dazuzugehören.

Nur wenige Kilometer vom Betzenberg entfernt wuchs das spätere Idol auf, schon als kleiner Junge stand er auf der Tribüne. "Das Maß aller Dinge" sei der FCK damals für ihn gewesen, sagt Briegel. Umso schöner dürfte es gewesen sein, als der begabte Leichtathlet 1975 zu den Fußballern seines Herzensklubs wechselte - bis 1984 absolvierte er dort 240 Pflichtspiele.

1. FC Kaiserslautern entpuppt sich als "Glücksfall"

Dass der heimatverbundene Briegel eines Tages auch abseits der Stadtgrenze Kaiserslauterns für Schlagzeilen sorgen würde, habe er sich "nie erträumen lassen", gesteht er. Doch Briegel, 1,88 m groß, athletisch und ausgestattet mit einem unbändigen Vorwärtsdrang, machte sich einen Namen in der Nationalmannschaft und wurde 1980 Europameister. Einzig der WM-Titel fehlt ihm.

Mit seiner Interpretation der Position des Vorstoppers spielte sich Briegel in den Fokus ausländischer Klubs. Der Abschied aus Kaiserslautern sei dennoch nicht ganz freiwillig zustande gekommen. "Ich habe damals eine schlechte Saison gespielt, und Kaiserslautern war nicht auf Rosen gebettet. Im Nachhinein war das für mich ein Glücksfall", sagt Briegel.

Ein Angebot von Real Madrid schlug er aus. Stattdessen stieg er bei Hellas Verona zum Ausnahmespieler auf und gewann gleich die italienische Meisterschaft. Als Belohnung wurde der gefeierte Briegel in Deutschland zum Fußballer des Jahres 1985 ausgezeichnet - und gewann zum Ende seiner Karriere noch den italienischen Pokal mit Sampdoria Genua.

Briegel schließt FCK-Comeback nicht aus

Italien, insbesondere Verona, sei eine zweite Heimat geworden. "Da fühle ich mich wohl", sagt Briegel. Oftmals wird er dort auf den Straßen erkannt. Einen ähnlichen Status erarbeitete sich Briegel auch als Nationaltrainer in Albanien.

Nur mit der Rückkehr zu seinem heute kriselnden FCK klappte es nie so recht - weder als Sportdirektor noch als Aufsichtsrat. Briegel verstellte sich nicht und eckte damit an. Ob er trotzdem noch einen Versuch bei seinem Klub starten würde? "Im Leben soll man niemals nie sagen, aber ich denke, dass die Jüngeren doch mehr Power haben."