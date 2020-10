HSV-Boss Boldt vor Wechsel nach Italien?

Philipp Szyza via www.imago-images.de

Könnte den HSV in Richtung Serie A verlassen: Jonas Boldt

Sportlich lief es beim Hamburger SV in der bisherigen Zweitliga-Saison mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt. Doch hinter den Kulissen des HSV brodelt es einmal mehr. Diesmal ist es Sportvorstand Jonas Boldt, der für Wirbel sorgt.

Wie die italienische Tageszeitung "Il Tempo" und der TV-Sender "Sport1" übereinstimmend berichten, hat die AS Rom ihre Fühler nach Boldt ausgestreckt. Es habe demnach bereits ein Geheimtreffen zwischen dem 38 Jahre alten früheren Leverkusen-Manager sowie Vertretern der Roma gegeben.

Boldt habe Dan und Ryan Friedkin, den neuen Besitzern des Traditionsklubs, in einem mehrstündigen Meeting seine Pläne und Visionen vorgestellt. Das ominöse Treffen habe an einem neutralen Ort, also weder in Deutschland noch in Italien, stattgefunden, heißt es. Eine weitere Zusammenkunft in der kommenden Woche stehe auf dem Plan.

HSV in der Causa Boldt jetzt unter Druck

Die milliardenschwere US-amerikanische Friedkin-Group hatte die Roma vor einigen Monaten übernommen und für 86,6 Prozent der Anteile rund 600 Millionen Euro gezahlt. Nun basteln die neuen Eigner offenbar an der sportlichen Zukunft des dreimaligen Meisters, dessen letzter Scudetto aus der Saison 2000/2001 datiert.

Boldt soll in den Planungen eine wesentliche Rolle spielen. Aber auch mit dem früheren Leipziger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick sowie Fabio Paratico, Sportdirektor bei Serienmeister Juventus Turin, sollen die Roma-Bosse gesprochen haben.

Den HSV setzen die neuen Entwicklungen in der Causa Boldt unter Druck. Der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers in der Hansestadt läuft am Ende der Saison aus. Laut "Bild" forcieren die HSV-Verantwortlichen um Präsident und Aufsichtsratschef Marcell Jansen jetzt Gespräche über eine Verlängerung. Denn: Mit der Arbeit Boldts soll die Führungsetage des ehemaligen Bundesliga-Dinos sehr zufrieden sein.