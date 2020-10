Medien: Baby-Alarm! Bayern-Star fehlt in Bielefeld

LennartPreiss

Joshua Kimmich (vorn) fehlt dem FC Bayern in Bielefeld

Der FC Bayern München muss beim Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Samstagabend (18:30 Uhr) mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen seiner Leistungsträger verzichten.

Nach Informationen von "Bild" ist Joshua Kimmich nicht mit nach Ostwestfalen gereist. Der Grund: Seine Freundin Lina Meyer erwartet zeitnah das zweite gemeinsame Kind.

Meyer und der Bayern-Star haben sich 2013 bei seinem Gastspiel in Leipzig kennengelernt. Anfang Juni 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern. Nach langjähriger Fernbeziehung wohnt das Paar mittlerweile gemeinsam in München. Nun folgt das zweite Kind.

Die Münchner müssen also ohne Kimmich in Bielefeld bestehen. Immerhin: Beim Gastspiel beim Bundesliga-Aufsteiger werden die meisten (anderen) Nationalspieler der Münchner wieder in die Startelf zurückkehren.

Flick: Gegen Bielefeld "unseren Fußball spielen"

Es sei "alles im grünen Bereich", erklärte Hansi Flick. Er gehe davon aus, dass alle einsatzfähig sind, fügte der Coach an, der in den kommenden englischen Wochen spontan auf den Fitnesszustand seiner Profis reagieren will.

"Wie die Belastung und Fitness eines Spieler ist, müssen wir von Spiel zu Spiel beurteilen", so Flick am Freitag: "Wenn einer keine hundert Prozent geben kann, dann spielt der andere." Das sei die Grundvoraussetzung.

Gegen die Arminia "wollen wir unseren Fußball spielen und unsere Idee weiter umsetzen", betonte der Coach. Das gehe nur mit hundert Prozent. Bei den Last-Minute-Zugängen um Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa, Marc Roca und Bouna Sarr sei es jetzt wichtig, die Automatismen einzustudieren.

In Bielefeld erwartet Flick einen "Aufsteiger, der Fußball spielen will". Trainer Uwe Neuhaus habe eine Mannschaft, "die eine gute Philosophie und gute Fußballer in ihren Reihen hat", sagte Flick.

SITUATION: Die Arminia hat mit vier Punkten aus drei Spielen einen sehr ordentlichen Saison-Start hingelegt. Die beiden Münchner Heimsiege werden durch das 1:4 in Hoffenheim getrübt.

STATISTIK: Im September 2006 feierte die Arminia einen 2:1-Heimsieg. Danach siegten die Münchner bis zum Bielefelder Abstieg 2009 in allen fünf Duellen. Insgesamt gewannen die Ostwestfalen von 36 Spielen fünf.

PERSONAL: Bei Bielefeld fehlen Brunner, Soukou und weiterhin Voglsammer. Die Münchner werden wegen der vielen Länderspiel-Einsätze und dem Pokalspiel gegen Düren flexibel sein müssen. Sicher fehlt Sané, auch Kimmich wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mitwirken.

BESONDERES: Das Pokal-Spiel des FC Bayern gegen Düren (3:0) war erst 44 Stunden vor dem Anpfiff des Spiels in Bielefeld beendet.