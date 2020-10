Holzhauser rockt weiterhin Belgiens Liga

Jimmy Bolcina via www.imago-images.de

Raphael Holzhauser hat momentan allen Grund zum Jubeln

Raphael Holzhauser setzt seine Traumserie in Belgiens höchster Liga fort und erzielt beim 6:3-Heimsieg seines Klubs K Beerschot VA gegen St. Truiden erneut einen Doppelpack. Nach neun Spieltagen hält der ÖFB-Debütant nun schon bei sieben Tore und sechs Assists.

Erneut ein Erfolgserlebnis für Raphael Holzhauser. Der Belgien-Legionär von K Beerschot VA erzielte beim 6:3-Heimsieg gegen St. Truiden erneut einen Doppelpack und legte zudem das 2:0 mustergültig vor. Der ehemalige Austria Wien-Kicker liegt nach neun Saisonspielen damit schon bei sieben Toren und sechs Assists und führt damit aktuell die Scorerliste der Eerste Klasse A an.

Starker Saisonstart

Aufsteiger Beerschot untermauert damit seine starke Saison und steht nach neun Spieltagen mit 18 Punkten auf dem starken vierten Platz. Auf Vorjahresmeister Club Brügge fehlt aktuell nur ein Punkt, Holzhauser und Co. sind so richtig in der neuen Umgebung angekommen und sorgen für Furore im Antwerpener Stadtteil Wilrijk.

🗣️ Rapha Holzhauser: "Ik kwam met veel zelfvertrouwen terug van de interlandbreak en dat zag je tegen STVV."#BEESTV #TOGETHERWEBUILDHISTORY pic.twitter.com/7HNm7pfnoK — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) 18. Oktober 2020

Bereits in der vergangenen Saison konnte Holzhauser in 27 Zweitliga-Spielen sieben Tore machen, diesen Wert hat er jetzt bereits nach neun Spielen eingestellt und geht es so weiter, wird die Zweistelligkeit nicht mehr lange auf sich warten. Beim 2:1-Testspielsieg über Griechenland wurde der 27-Jährige auch mit dem Debüt für das österreichische Nationalteam belohnt.

red