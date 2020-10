Austria Wien verpflichtet Christoph Schösswendter

View this post on Instagram

Herzlich willkommen, Christoph Schösswendter! Der Innenverteidiger unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende, er ist bereits am Wochenende spielberechtigt. Peter Stöger: „Wir sind gerade auf der Innenverteidiger-Position in den beiden Profiteams sehr dünn besetzt, deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, mit Christoph einen sehr routinierten Mann an Bord zu holen.“ Der 32-Jährige war bis vor Kurzem noch beim FC Flyeralarm Admira, wo sein Vertrag aber vor zwei Wochen aufgelöst wurde. Da sich Michael Madl vergangene Woche im rechten Kniegelenk einen Seitenband-Einriss zugezogen hat, reagierte die Austria rasch.