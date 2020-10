Investorenbündnis steigt bei Lautern ein

FIRO/FIRO/SID/

Der Traditionsverein spielt momentan in der dritten Liga

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf sich über eine wichtige Finanzspritze freuen.

Ein regionales Investorenbündnis (Saar-Pfalz-Invest GmbH) steigt beim ehemaligen Bundesligisten ein und hat für rund elf Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA erworben.

"Die regionalen Investoren sichern mit ihrer Investition von rund elf Millionen Euro das Bestehen unseres Klubs und bilden damit das Fundament für eine positive Zukunft", sagte der frühere Schiedsrichter Markus Merk, Beiratsvorsitzender des FCK: "Die Investorengruppe verdient, insbesondere in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit, unsere uneingeschränkte Wertschätzung. Dennoch darf der Verein nicht ruhen. Wir müssen gemeinsam weiter daran arbeiten, unseren FCK wirtschaftlich und sportlich zu stärken."

Geschäftsführer der Investorengruppe werden Klaus Dienes und Giuseppe Nardi. "Wir sind uns sicher, dass unsere Investition in den FCK gut angelegtes Geld ist. Die Investorengruppe will den Klub in eine erfolgreiche Zukunft führen", hieß es in einem gemeinsamen Statement von Dienes und Nardi: "Uns allen ist bewusst, dass der sportliche Erfolg eng mit den finanziellen Möglichkeiten verknüpft ist. Hier wollen wir dem FCK nicht nur den notwendigen finanziellen Spielraum geben, sondern wenn nötig auch unsere unternehmerische Expertise einbringen."