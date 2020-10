Hamann lüftet Geheimnis um Klopp-Verpflichtung

imago

Dietmar Hamann empfahl den Liverpool-Bossen Jürgen Klopp

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool unter anderem zum Champions-League-Sieg und zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Dass der einstige BVB-Trainer überhaupt bei den Reds anheuerte, könnte auch Dietmar Hamann zu verdanken sein.

Der Ex-Nationalspieler und langjährige Liverpool-Profi arbeitete im Sommer 2015 als Botschafter des früheren englischen Rekordmeisters, wie er in einer Kolumne für "Sport Bild" schilderte. Damals war bei Liverpool noch Brandan Rodgers als Teammanager im Amt. Der Gegenwind für den Nordiren wurde aber zunehmend größer.

"Ich ging zum heutigen CEO Billy Hogan, der da noch Commercial Director war, und warf den Namen von Jürgen Klopp in den Ring. Ich sagte, dass Liverpool Klopp braucht, dass er den Verein und die Stadt versteht. Ich schwärmte von seinen Erfolgen in Dortmund", erinnert sich Hamann, der zwischen 1999 und 2006 Liverpools Mittelfeld beackerte.

Ob seine Empfehlung letztlich zur Verpflichtung von Klopp beigetragen hat, könne er "natürlich nicht beurteilen", so Hamann. "Als sich Klopp im Oktober dann als 'The Normal One' vorstellte, wusste ich, dass das mit Liverpool eine gute Idee war".

Zwei Optionen für Klopp? Strand oder Bundestrainer

Seither war Hamann aber keineswegs immer von der Arbeit des 53-Jährigen begeistert, schließlich verpasste Kopp in der Saison 2015/16 mit Platz acht in der Liga die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. "Doch in Liverpool blieb man ruhig, verlängerte sogar seinen Vertrag vorzeitig. Ich hatte das damals kritisiert und wurde für meine angebliche 'Anti-Klopp-Haltung' angefeindet", bekannte Hamann rückblickend.

Klopp habe letztlich aus seinen Niederlagen, etwa dem verlorenen Champions-League-Finale von 2018, große Kraft und "unglaubliche Energie" gezogen. "Nach schlimmen Pleiten ist er der Erste auf der Tanzfläche." Diese Eigenschaft sei "bemerkenswert", so Hamann weiter.

Seit den jüngsten Erfolgen in der Königsklasse und der Premier League ist Klopp laut Dietmar Hamann rund um die Anfield Road "eine lebende Legende. Ich würde es dem FC Liverpool wünschen, dass er auch 2025 noch der Trainer ist".

Hamann sieht aber noch zwei weitere Optionen: "Doch entweder liegt Klopp dann am Strand, oder er ist Trainer der deutschen Nationalmannschaft."