Özil "tief enttäuscht" von Ausbootung beim FC Arsenal

Nick Potts

Wird wohl kein Spiel mehr für die Gunners bestreiten: Mesut Özil

Mesut Özil steht beim FC Arsenal endgültig vor dem Aus. Der Weltmeister von 2014 wurde von den Gunners nicht für den Ligakader nominiert, wie aus den Meldelisten der Premier League hervorgeht.

Der 32-Jährige schaffte es damit nicht in den 25-Mann-Kader. Bis Dienstagnachmittag mussten die Klubs ihre Kader beim Verband melden.

Laut Regelwerk dürfen die Klubs maximal 17 Spieler melden, die nicht aus England kommen und über 21 Jahre alt sind. Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat aber 19 Akteure zur Auswahl.

Neben Özil ist auch der ehemalige BVB-Verteidiger Sokratis Papastathopoulos betroffen. Beide waren bereits vor wenigen Wochen nicht für den Europa-League-Kader nominiert worden.

Özil hat seit Monaten für die Gunners keinen Einsatz mehr absolviert und stand nur selten im Kader. Das Verhältnis zwischen Arsenal und ihm gilt als angespannt.

Die Londoner würden ihren Topverdiener gerne abgeben. Özil will aber seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 erfüllen und hat einen vorzeitigen Wechsel ausgeschlossen.

Özil veröffentlicht Statement

In einem via Twitter veröffentlichten Statement zeigte sich der Mittelfeldmann "tief enttäuscht" von der Entscheidung der Bosse, auf ihn auch in der Liga zu verzichten.

"Wie ich gerade erst herausgefunden habe, ist es heutzutage extrem schwierig, Loyalität zu erfahren", schrieb Özil: "Ich habe Woche für Woche versucht, positiv zu bleiben und auf meine Chance zu warten, wieder ins Team zu kommen. Deshalb habe ich bislang geschwiegen." Er wolle sich nun allerdings nicht hängen lassen, versprach er.