Neue Diskussionen um Favre beim BVB?

Revierfoto via www.imago-images.de

Lucien Favre steht beim BVB erneut in der Kritik

Noch immer wirkt die ebenso schmerzhafte wie verdiente 1:3-Auftaktniederlage von Borussia Dortmund in der Champions League bei Lazio Rom nach. Beim BVB schrillen ausgerechnet in der Woche vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 die Alarmglocken - für Trainer Lucien Favre wird die Luft womöglich dünner.

So schwach wie in der ersten Halbzeit in Rom hatte man die Westfalen lange nicht mehr gesehen. Entsprechend konsterniert wirkten die Dortmunder Verantwortlichen nach Spielschluss.

"Das war eine desolate Leistung. Nur wenige Spieler sind in der ersten Halbzeit annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen. So können wir in der Champions League nicht auftreten", bilanzierte Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl.

Obwohl der Start in die neue Bundesliga-Spielzeit mit drei Siegen aus vier Partien halbwegs gelungen ist, herrscht rund um das Westfalenstadion nun Katerstimmung.

Laut "WAZ" stehen vor allem Coach Favre unruhige Wochen bevor. Der Schweizer stand beim BVB schon öfter auf der Kippe, schaffte bislang aber stets den Turnaround. Auch diesmal?

Dem Bericht zufolge werden "die Diskussionen um Favre zwangsläufig wieder an Fahrt aufnehmen". Innerhalb des Vereins glaube manch einer, "dass die Mannschaft bei zu vielen Gelegenheiten die Sprunghaftigkeit ihres Trainers abbildet".

BVB-Patzer im Revierderby strengstens verboten

Am kommenden Bundesliga-Wochenende steht nun das Revierderby gegen den FC Schalke 04 auf dem Programm. Alles andere als ein deutlicher Erfolg gegen den sportlich schwer angeschlagenen Erzrivalen dürfte Favres Position weiter schwächen.

Stand jetzt endet der Vertrag des 62-Jährigen im nächsten Sommer. Eine Verlängerung scheint derzeit kein Thema zu sein. Dabei kann Favre seit seinem Amtsantritt in Dortmund im Juli 2018 auf einen starken Punkteschnitt von 2,02 Zählern pro Spiel verweisen.

Zu oft ging der BVB in jüngerer Vergangenheit in wichtigen Begegnungen jedoch baden - national wie international. Wie lange die Borussia-Bosse noch die Geduld wahren, steht in den Sternen. Fakt ist nur, dass Favre dringend Ergebnisse liefern muss.