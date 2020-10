Hütter: Bayern "bestes Team der Welt" - Younes bleibt Joker

Weiss /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Adi Hütter blickt auf die Partie gegen den FC Bayern

Für Adi Hütter, den Trainer von Eintracht Frankfurt, ist der FC Bayern München derzeit weltweit das Maß der Dinge.

"Ich sehe es auch so, dass es für mich die beste Mannschaft der Welt ist. Wenn man alle anderen Top-Teams sieht, hat Bayern die geringsten Probleme. Wenn du gegen Atlético 4:0 nach 70 Minuten führst, zeigt das, was sie für eine Klasse haben", lobte der Österreicher bei der Pressekonferenz.

Die bisher in der Liga ungeschlagenen Hessen gehen in das Gastspiel beim Rekordmeister am Samstag (15:30 Uhr) als klarer Außenseiter.

Personell muss Hütter weiter auf den verletzten Flügelflitzer Filip Kostic verzichten. Der Serbe ist nach einem Innenbandanriss noch keine Kader-Option.

"Wenn er nach der Länderspielpause wieder bei 100 Prozent ist, wäre es super. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es früher klappt", erklärte Hütter. Neuzugang Amin Younes soll derweil auch in München als Joker fungieren und nicht zur Startelf gehören.

Offen ist, ob David Abraham rechtzeitig fit wird. Dem Routinier macht eine Verletzung in der Kniekehle zu schaffen.