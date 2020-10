ÖFB-Teamchef Foda äußert sich zu Ex-Klub Sturm

GEPA pictures/ Philipp Brem

Teamchef Franco Foda freut's, dass es beim Ex-Klub so gut läuft

In der Nations League liegt Franco Foda mit Österreich nach vier Spielen auf dem ersten Tabellenplatz und auch für seinen Ex-Klub Sturm Graz läuft es momentan. Im Interview mit der "Krone" äußert sich der aktuelle ÖFB-Teamchef zu seinem ehemaligen Verein und lobt die Arbeit von Trainer Christian Ilzer.

Nach fünf Bundesligaspielen neun Punkte am Konto, Tabellenplatz vier und erst zwei erhaltene Gegentore, beim SK Sturm Graz verlief der Start in die neue Saison sehr erfreulich. Nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten auf das System des neuen Trainers Christian Ilzer und drei Unentschieden, gelang den Steirern mit zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge der Befreiungsschlag.

Im Interview mit der "Krone" äußert sich nun mit Franco Foda, der ehemalige Meistertrainer der SK Sturm Graz zu seinem Ex-Team und ist voll des Lobes: "Der gute Ligastart meines Ex-Klubs ist für mich keine große Überraschung. Man sieht, dass Trainer und Sportdirektor gut harmonieren und zusammenarbeiten."

"Gesamtpaket passt"

Besonders hebt er die Arbeit des neuen Trainers Christian Ilzer hervor, der im Sommer von der Wiener Austria nach Graz gewechselt ist und dem Team gleich seinen Stempel aufgedrückt hat: "Was gibt das Team her? Was kann ich spielen? Diese Fragen wird sich auch Christian Ilzer gestellt haben. Ich muss sagen, Sturm hat sich gut verstärkt. Man hat Spieler geholt, die auch zum System passen, das sich der Trainer vorstellt."

Vor allem die variablen Offensivspieler sind laut der Meinung des ÖFB-Teamchefs für den Erfolgslauf der Steirer von entscheidender Bedeutung. So führt etwa Jakob Jantscher gemeinsam mit den beiden Salzburgern Ashimeru und Szoboszlai mit vier Assists die Ligainterne Reihenfolge an. Hartberg-Rückkehrer Ivan Ljubic überzeugt zudem mit drei Toren in den ersten fünf Ligaspielen.

"Das Gesamtpaket passt, alles ist sehr stimmig. Zudem hat Sturm in der Offensive mit Hierländer, Jantscher, Kuen und Kiteishvili variable Spieler, die alles spielen können", so Franco Foda. Am Sonntag wartet mit dem LASK ein harter Brocken auf die Steirer, die versuchen wollen, auch im sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.

