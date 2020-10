Manchester City an Patson Daka dran?

GEPA pictures/ Christian Ort

Geht Patson Daka ab nächsten Sommer in England auf Torjagd?

Bereits in der letzten Saison überzeugte Salzburg-Stürmer Patson Daka mit 24 Toren und verpasste nur knapp die Torjägerkrone. Auch in der jetzigen Bundesliga-Spielzeit setzt der gambische Angreifer mit sechs Treffern in fünf Spielen nahtlos an diese Statistik an und spielt sich damit immer mehr ins Schaufenster europäischer Topklubs. Aus England soll dabei besonders großes Interesse kommen.

Sechs Tore in fünf Bundesligaspielen, zudem vier Tore in den ersten zwei ÖFB-Cup-Begegnungen, Patson Daka setzt da an, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Nachdem der Stürmer von Meister Red Bull Salzburg in der abgelaufenen Saison mit 24 Toren nur knapp das Nachsehen im Duell um die Torjägerkrone der Bundesliga hatte, scheint er in dieser Spielzeit auf dem besten Weg dorthin zu sein.

Dass damit auch die europäischen Topklubs aufmerksam auf den gambischen Nationalspieler werden, ist nicht überraschend, wie das Onlineportal "90min.com" jetzt schreibt, ist mit Manchester City ein ganz großes Kaliber am 22-jährigen Stürmer interessiert.

Scouts beobachten Daka

So sollen Scouts des englischen Vizemeisters den Stürmer der Salzburger intensiv beobachten, um ihn als potentiellen Kandidat für die Sturmzentrale im Sommer 2021 auszumachen. Da rennt nämlich der Vertrag von Sergio Aguero aus und eine Verlängerung ist auch nach dessen neuerlichen Verletzung alles andere als sicher.

Wie "90min" weiter berichtet, hat Manchester City seinen Topscouts aufgetragen, sich regelmäßig die Auftritte Dakas anzusehen und ihn genau zu beobachten. Neben Daka sollen aber auch Topstars wie Ex-Salzburg-Stürmer Erling Håland und PSG-Bomber Kylian Mbappé auf der Liste der Citizens stehen. Daka wäre da aber am einfachsten zu bekommen.

Neben Man City soll aber auch der Arsenal FC weiter ein Auge auf Patson Daka werfen.

