Dante verlängert bei Sturm langfristig

APA

Der 20-jährige Amadou Dante aus Mali fühlt sich wohl in Graz

Außenverteidiger Amadou Dante einigt sich mit Sturm Graz auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags.

Amadou Dante hat seinen Vertrag bei Bundesligist Sturm Graz vorzeitig um vier Jahre bis 2024 verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 20-jährige Linksverteidiger aus Mali war in dieser Saison in allen fünf Ligaspielen über die gesamte Spielzeit im Einsatz.

"Amadou Dante ist ein Spieler, wie ihn sich jeder Verein nur wünschen kann. Seine Einsatz- und Lernbereitschaft sind vorbildlich und ich weiß, dass er uns noch viel Freude machen wird", freute sich Sportdirektor Andreas Schicker über die Vertragsverlängerung.

apa, red