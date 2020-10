Uth über Comeback: "Arzt hat mir abgeraten"

RHR-FOTO/Tim Rehbein/Pool

Mark Uth gab sein Comeback für den FC Schalke 04

Beim 1:1 am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart gab Mark Uth nach zwei Spielen Pause wegen muskulärer Probleme sein Comeback für den FC Schalke 04 - gegen den Rat der medizinischen Abteilung, wie der Angreifer nach der Partie enthüllte.

"Ich hatte keine Schmerzen, aber das war natürlich nicht ohne Risiko. Der Arzt hat mir, wie soll ich sagen, ein wenig abgeraten", plauderte Uth gegenüber "DAZN" aus.

Letztlich schaffte es der 29-Jährige sogar in die Startelf der Königsblauen, auch wenn spielerisch bei ihm noch viel Luft nach oben war (sport.de-Note 4,5). "Ich wollte unbedingt auf dem Platz stehen, ich will der Mannschaft helfen, vorne weg gehen, deswegen war es für mich ganz wichtig, zu spielen", so Uth, der bis zur 84. Spielminute durchhielt und dann durch Benito Raman ersetzt wurde.

Mit dem Remis, dem 22. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg für Schalke, zeigte sich der Nationalspieler a.D. nicht zufrieden. "Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat leider nicht geklappt", sagte Uth. "Wir arbeiten nicht genug Chancen heraus, treffen im letzten Drittel oft die falsche Entscheidung, auch ich."

FC Schalke 04: Mark Uth lobt Manuel Baum

Insbesondere die erste Halbzeit macht dem Routinier allerdings Hoffnung. "Wir haben mutig hinten raus gespielt und auch etwas riskiert. Darauf müssen wir aufbauen, wir müssen von Woche zu Woche schauen und besseren Fußball nach vorne spielen."

Lobende Worte fand Uth für Schalkes neuen Cheftrainer Manuel Baum, der Ende September das Amt des entlassenen David Wagner übernahm. "Wenn man sieht, wie wir nun hinten raus spielen, das ist alles Manuel. Er versucht uns das Selbstvertrauen im Training zurückzugeben."

Uth betonte: "Wenn wir weiter so arbeiten, klappt es auch mit dem ersten Sieg. Wenn das gelingt, dann ist der Knoten auch losgelöst. Wir müssen den ersten Sieg holen, dann wird es besser."