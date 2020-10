Guardiola sagt dem FC Barcelona ab

unknown

Guardiola sieht seine Zukunft weiter bei ManCity

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola sieht seine Zukunft über das Saisonende der Premier League hinaus bei Manchester City. Eine Rückkehr zum FC Barcelona schloss er zudem kategorisch aus.

"Meine Karriere als Manager in Barcelona ist vorbei", so der ManCity-Teammanager nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Sheffield am Samstag, "ich hatte dort meine Zeit. Ronald Koeman ist nun dort, ich respektiere ihn. Er ist ein guter Freund".

Immer wieder waren in der jüngeren Vergangenheit neue Gerüchte über ein weiteres Engagement beim spanischen Fußball-Giganten aufgekeimt. Victor Font, Barcas Kandidat für die Nachfolge von Präsident Josep Maria Bartomeu, hatte zudem angekündigt, sich für eine Rückholaktion von Pep Guardiola einsetzen zu wollen.

Guardiola sieht in Barcelona allerdings keinerlei Handlungsbedarf: "Es gibt hervorragende Leute, die dort übernehmen können. Ich komme mal vorbei, um mir ein Spiel anzusehen, aber ich bin glücklich hier."

Der katalanische Star-Trainer sei zudem "sehr gerne in Manchester" und hoffe auch nach der Saison dort bleiben zu können.

Guardiola befindet sich bei ManCity in seinem fünften und vorerst letzten Vertragsjahr. Er hat den Stadtrivalen von Manchester United zu zwei Meistertiteln und einem FA-Cup-Sieg geführt, der von den arabischen Investoren erhoffte Triumph in der Champions League aber ist ausgeblieben.

In der Premier League kämpfen die Citizens mit Startschwierigkeiten. Das mit Stars gespickte Team hat nur zwei seiner ersten fünf Spiele gewonnen.