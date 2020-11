"Wettrennen gegen die Zeit": BVB droht Hummels-Ausfall

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

BVB gegen den FC Bayern ohne Mats Hummels?

Borussia Dortmund bangt nach dem 2:0-Sieg bei Arminia Bielefeld und eine Woche vor dem Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern um Abwehrchef Mats Hummels.

Hummels, in Bielefeld mit einem Doppelpack der Matchwinner des BVB, griff sich in der Schlussphase nach einer Grätsche im Mittelfeld an den rechten Oberschenkel. "Auswechseln" signalisierte der 31-Jährige sofort, was seinem Trainer Lucien Favre die Sorgenfalten auf die Stirn trieb.

"Ich hoffe, dass ich das Wettrennen gegen die Zeit gewinne bis Mittwoch", kommentierte Hummels dann wenig später, "es hat zugezogen im Oberschenkel. Aber ich habe zum Glück keinen Stich verspürt, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Da wird man ein paar Tage dran müssen."

Ein Ausfall von Hummels käme vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Mittwoch beim FC Brügge und dem Liga-Gipfel drei Tage später gegen den FC Bayern zur Unzeit. "Ich kann nichts darüber etwas sagen. Auch der Doc weiß es nicht genau, es ist zu früh eine Diagnose abzugeben", antwortete Favre auf erste Fragen nach der Schwere der Verletzung.

Mittelfeldspieler Julian Brandt zeigte sich indes optimistisch: "Dem geht's gut, der kriegt das schon hin", diagnostizierte er bei "Sky" angesprochen auf eine mögliche Verletzung Hummels', "der hat gutes Heilfleisch."

Mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack seit über zehn Jahren hatte der Ex-Nationalspieler Dortmund zum ersten Sieg auf der Alm seit 21 Jahren geführt, in der Spitzengruppe bleiben die Schwarz-Gelben somit auf Kurs.

Hummels kurioses Tor mit dem Oberschenkel nach einer Ecke (53.) sowie sein Kopfball (71.) erlösten den lange Zeit viel zu ideenlos agierenden BVB.

"Er ist sehr, sehr wichtig für uns", sagte Mittelfeldspieler Thomas Delaney über den Weltmeister von Rio, "vor allem als Führungsspieler."