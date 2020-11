Darum spendet Ibisevic sein komplettes Gehalt

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Für Schalkes Ibisevic ist die Bundesliga die beste Liga der Welt

Routinier Vedad Ibisevic vom Krisenklub Schalke 04 schwärmt von der Reputation, die die Fußball-Bundesliga in Deutschland genießt.

"Die Wertschätzung des Fußballs ist fast nirgends so groß wie in Deutschland", sagte der Bosnier im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online.de".

Der ehemalige Berliner erklärt auch, warum er die Bundesliga nie verlassen hat: "Die Bundesliga war und ist für mich die beste Liga der Welt." Seit dieser Saison läuft Ibisevic für die Königsblauen auf. Das geringe Grundgehalt, das die kriselnden Gelsenkirchener dem Stürmer zahlen, spendet er zu 100 Prozent.

"Den Entschluss, mein Gehalt spenden zu wollen, habe ich spontan gefasst", so der Angreifer weiter. S04-Sportvorstand Jochen Schneider habe ihm in den Vertragsgesprächen deutlich gemacht, "wie die finanzielle Situation auf Schalke aussieht und dass ich kein großes Gehalt erwarten kann". Das Gehalt sei ihm aber ohnehin "völlig egal" gewesen, "denn allein die Möglichkeit, noch einmal für einen der größten deutschen Klubs spielen zu können, war für mich Anreiz genug".

Ibisevic führte aus: "Also entschied ich mich, das Geld, das Schalke mir aus versicherungstechnischen Gründen zahlt, zu spenden. Mir ist es wichtig, dass dieses Geld den Menschen in Gelsenkirchen, zugute kommt. Es gibt eine Vielzahl toller Organisationen in der Stadt, über die ich mich in der kommenden Zeit informieren werde."

Der Bosnier wolle als "privilegierter Spieler des FC Schalke 04" den Menschen in Gelsenkirchen "unter die Arme greifen". So ist sich Ibisevic sicher, "dass dieses Geld gleich mehreren Organisationen eine echte Hilfe sein wird".

Im Trikot des FC Schalke 04 will der 36-Jährige nun seinen "Traum so lange wie möglich leben".