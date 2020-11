Kurios: PSG-Stars in deutschem Aufzug gefangen

Julian Finney - UEFA

Kurzawa, Di María und neun andere PSG-Stars waren zeitweise eingesperrt

Vor dem Champions-League-Duell zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain am Mittwochabend (21:00 Uhr) hat sich ein kurioser Vorfall im Teamhotel der Gäste ereignet. Gleich elf PSG-Stars sind in einem Aufzug gefangen gewesen.

Nach einem Bericht von "Le Parisien" ist die Vorbereitung des Teams von Thomas Tuchel wohl nicht so ganz nach Maß verlaufen. Am Dienstagabend waren laut dem Bericht fast ein Dutzend Spieler aus der französischen Hauptstadt für 50 Minuten im Fahrstuhl eines deutschen Hotels in Leipzig gefangen, darunter Ángel Di María, Moise Kean und Layvin Kurzawa, der das Geschehen via Instagram dokumentierte, die Aufnahmen aber später löschte.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) 3. November 2020

Der abendliche Gegner von RB Leipzig war gerade von einer Trainingseinheit ins Hotel zurückgekehrt und hatte sich auf einen ruhigen Abend mit letzten Vorbereitungen vor dem Spiel am Mittwoch gefreut.

PSG-Star foppt die Feuerwehr

Doch es kam anders: Feuerwehrleute mussten die PSG-Profis befreien. Im Video von Kurzawa ist zu hören, wie ein Spieler im Hintergrund spaßeshalber behauptet, dass auch Kylian Mbappé und Neymar im Aufzug seien, vermutlich, um die Feuerwehrleute zu motivieren, noch schneller zu arbeiten.

Dabei waren Mbappé und Neymar gar nicht mir nach Leipzig gereist. Erstgenannter kann nach einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel nicht auflaufen. Die Blessur hatte sich Mpappé im Ligaspiel am vergangenen Wochenende beim FC Nantes (3:0) zugezogen. Der Ausfall von Neymar, der aktuell mit Adduktoren-Problemen pausiert, stand schon vorher fest.

Nebenbei müssen auch noch Mauro Icardi, Marco Verratti (beide angeschlagen) und Julian Draxler (Reha) passen. "Die Mannschaft muss mental noch mehr zeigen. Es liegt an uns, zu zeigen, dass wir gemeinsam kämpfen können", sagte PSG-Coach Tuchel.

Leipzig geht mit vier Punkten aus zwei Spielen in das Duell mit Paris Saint-Germain. Mit einem Sieg dürften die Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League deutlich steigen - und zugleich hätte RB sich für das Halbfinal-Aus vom August revanchiert.

Beim 0:3 in der Vorsaison war Leipzig über weite Strecken chancenlos. Die Leipziger wurden deshalb im Vorfeld des Spiels nicht müde, den Lerneffekt aus dieser Begegnung hervorzuheben. "Wir haben unsere Fehler erkannt", sagte Christopher Nkunku. "Wir müssen das korrigieren, was wir in Lissabon nicht gut gemacht haben. Wir müssen punkten." Vielleicht spielt der Aufzug-Vorfall den Roten Bullen ja ein wenig in die Karten.