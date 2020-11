Ulreich beim HSV "ein Stück heißer" als beim FC Bayern

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

Sven Ulreich wechselte vom FC Bayern zum HSV

Nach fünf Jahren in München kehrte Sven Ulreich dem FC Bayern und der Bundesliga unlängst den Rücken und schloss sich dem Hamburger SV an. In einem Interview sprach der Torwart nun über die Unterschiede zwischen den Spielklassen.

"Manche Dinge passieren überraschender als in der 1. Liga. Da kommen gelegentlich Situationen zustande, mit denen man nicht so rechnet", sagte Ulreich zur "Bild" und ging ins Detail: "Einige Mannschaften, wie auch vereinzelt in der ersten Liga, versuchen mit langen Bällen zu agieren."

Der HSV versuche dagegen, Fußball zu spielen. "Das kommt der Bundesliga sehr nahe", betonte der 32-jährige Schlussmann.

Auch bei Ulreich persönlich habe sich einiges verändert. Während der Keeper beim FC Bayern mit der Rolle als Nummer zwei hinter Manuel Neuer zurechtkommen musste, ist er in Hamburg unumstrittener Stammspieler.

"Der Fokus hat sich total geändert. Man darf am Wochenende zeigen, was man drauf hat", so Ulreich, der zugab: "Man ist dadurch natürlich noch ein Stück heißer. Es ist ein Unterschied, wenn man weiß, dass man spielt. Man fährt die Konzentration unterbewusst schon ein wenig früher hoch."

HSV bekommt "nichts geschenkt"

Mit dem HSV peilt Ulreich den direkten Aufstieg in die Bundesliga an. "Wir sind gut in die Runde gestartet", urteilte er. Allerdings bekämen die Rothosen in der Liga "nichts geschenkt". "Das haben wir gegen Fürth, Würzburg und erst recht gegen St. Pauli gesehen", merkte der Routinier an.

Der Hamburger SV liegt nach sechs Spieltagen ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Lediglich beim Remis (2:2) gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende ließ der HSV Punkte liegen.

In allen vier möglichen Spielen seit seinem Transfer stand Ulreich zwischen den Pfosten. Bei den Hanseaten hat der langjährige Torwart des VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet.