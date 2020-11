Flick freut sich auf "Leckerbissen" und warnt vor Fehlern

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick und der FC Bayern gastieren am Samstag beim BVB

Im absoluten Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gastiert der FC Bayern am Samstagabend beim BVB. Trainer Hansi Flick muss dabei auf zwei Spieler verzichten - kann aber wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen.

"Leon hat gestern trainiert und war auch heute dabei. Wir rechnen voll mit ihm", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag. Der deutsche Nationalspieler hatte zuletzt zwei Spiele wegen Wadenproblemen verpasst.

Unterdessen stehen Niklas Süle und Joshua Zirkzee nicht im Kader. Beide Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in häuslicher Quarantäne. "Unser Experte Professor Schmidt ist mit den zuständigen Behörden im Austausch, alles Weitere werden wir zeitig erfahren", sagte Flick.

Den BVB erwartet der Coach in guter Verfassung - schließlich gewannen die Schwarz-Gelben in der Champions League überzeugend beim FC Brügge und stellen mit erst zwei Gegentoren die beste Abwehrreihe der Bundesliga.

🗣️ #Flick zur Bedeutung von #BVBFCB: "Es ist der deutsche Klassiker. Jeder ist motiviert. Wir wissen, die ganze Welt schaut zu. Es ist nochmal eine besondere Motivation. Wir sind sehr selbstbewusst und werden alles tun, dieses Spiel zu gewinnen." #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/9BTjJkt47N — FC Bayern München (@FCBayern) 6. November 2020

Die Münchner kassierten dagegen schon neun Gegentreffer. "Wir würden gerne weniger Tore kassieren, in der Defensive haben wir Luft nach oben", analysierte Flick: "Zusätzlich haben wir neue Spieler und wechseln immer mal durch. Letztes Jahr hatten wir eine eingespielte Viererkette, das ist jetzt anders."

+++ Flick über DFB-Comeback für Müller oder Boateng +++

"Wenn man Entscheidungen trifft, bespricht man sie in einem Team. Der Bundestrainer vertritt die Meinung dann öffentlich. Sie haben diese Entscheidung damals so getroffen und stehen jetzt auch dahinter. Alles weitere müssen Sie beim DFB nachfragen."

+++ Flick über fehlende BVB-Zuschauer +++

"Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob die BVB-Zuschauer helfen könnten oder nicht. Alle müssen damit umgehen, dass keine Fans in den Stadien sind. Wir haben einen Matchplan - und der ist unabhängig davon, ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht."

+++ Flick über die Corona-Tests von Süle und Zirkzee +++

"Unser Experte ist mit den Behörden im Austausch. Die beiden werden nicht zur Verfügung stehen."

+++ Flick über das internationale Abschneiden der Bundesligisten +++

"Das ist eine Momentaufnahme, da will ich nicht zu viel hineininterpretieren. Es zeigt aber, dass die Bundesliga die Qualität auch international zeigt."

+++ Flick über die Nationalspieler +++

"Wir wollen alle Spieler gehen lassen, müssen aber noch einmal schauen, wie das wo geregelt ist. In Kamerun ist Choupo-Moting eingeladen, da werden wir noch einmal genau hinsehen. Ansonsten wollen alle Spieler für ihre Nationen spielen, das ist immer eine Ehre.

Bei den Nationalmannschaften herrscht eine andere Atmosphäre, da kommen die Spieler auch mal auf andere Gedanken. Das ist eigentlich sehr positiv, auf der anderen Seite absolvieren die Jungs dann wieder zwei oder drei Spiele mehr. Ich habe damit kein Problem."

+++ Flick über die Herangehensweise +++

"Wir wollen das Spiel gegen Dortmund gewinnen. Das ist der deutsche Klassiker, die ganze Welt schaut zu. Deswegen ist das auch für uns eine besondere Motivation, mit der wir dieses Spiel angehen."

+++ Flick über das Personal +++

"Leon Goretzka hat gestern trainiert und war auch heute dabei. Wir rechnen voll mit ihm. Niklas Süle und Joshua Zirkzee stehen nicht im Kader."

+++ Flick über Thomas Müller +++

"Der Antrieb ist in der ganzen Mannschaft zu finden. Alle wollen ihren Beitrag leisten, das ist eine gute Entwicklung. Thomas ist auf dem Platz immer für eine Überraschung gut. Er redet viel mit den Spielern und pusht alle. Das brauchen wir in unserem Spiel."

+++ Flick über Mats Hummels +++

"Mats Hummels spielt bei Dortmund, da mache ich mir keine Gedanken, dass er mal beim FC Bayern war."

+++ Flick über die teils wackelige Abwehr +++

"Wir würden gerne weniger Tore kassieren, aber das Positive: Wir haben bis auf Hoffenheim alle Spiele gewonnen. In der Defensive haben wir Luft nach oben. Wir spielen mit einem gewissen Risiko, da gehören einige Räume in der Defensive einfach dazu. Wir haben zusätzlich neue Spieler und wechseln immer mal durch. Letztes Jahr hatten wir eine eingespielte Viererkette, das ist jetzt natürlich anders."

+++ Flicks Rückblick auf Salzburg +++

"Entscheidend ist immer, dass wir Spiele gewinnen. In Salzburg haben wir ein überragendes Spiel gezeigt, für den neutralen Zuschauer war das ein Top-Spiel. Die Art und Weise wie wir gespielt haben und die Siegermentalität waren sehr gut. Ich muss der Mannschaft da ein Kompliment aussprechen, gegen Dortmund dürfen wir aber nicht so viele Fehler machen."

+++ Flick über den BVB +++

"Dortmund ist eine herausragende Mannschaft. Sie haben die beste Abwehr der Bundesliga und haben enorme Qualität in der Offensive. Nicht nur Haaland sorgt für tiefe Läufe, wir brauchen eine gute Tiefenabsicherung und müssen als Mannschaft agieren - so wie zuletzt. Ich freue mich auf das Spiel, das ist für alle ein Leckerbissen."

+++ Verwirrung um Süle +++

Niklas Süle setzte zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests aus. Der "Sportbuzzer" berichtete nach einem negativ ausgefallenen Kontrolltest, dass Süles erster Befund "falsch positiv" gewesen sei. Auch Joshua Zirkzee wurde positiv getestet, der Angreifer befindet sich in häuslicher Quarantäne.

+++ Offensivfeuerwerk in der Champions League +++

Beim deutlichen 6:2-Sieg gegen RB Salzburg brannte der FC Bayern unter der Woche ein historisches Feuerwerk ab. Jérôme Boatengs 3:2 fiel erst in der 79. Minute, danach folgten drei weitere Treffer. Vier Tore in der Schlussviertelstunde gelangen in der Champions League zuvor noch keiner Mannschaft.

Die hungrige Offensive täuschte allerdings etwas über die teils anfällige Defensive hinweg. In der Bundesliga kassierten die Bayern bereits neun Gegentreffer, ganze neun Teams sind in dieser Statistik bislang besser. Zum Vergleich: Mit erst zwei Gegentoren stellt der BVB das Bundesliga-Bollwerk.

