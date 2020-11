Medien: BVB jagt finnisches Sturmjuwel

Ian Stephen via www.imago-images.de

Marcus Forss von FC Brentford steht angeblich beim BVB auf dem Zettel.

In den vergangenen Jahren hat Borussia Dortmund bereits mehrfach junge Top-Talente aus England in die Bundesliga gelockt. Schon bald könnten Jadon Sancho und Jude Bellingham beim BVB weitere Gesellschaft bekommen.

Denn wie das Portal "teamtalk.com" berichtet, sind die Dortmunder an einer Verpflichtung des finnischen Angreifers Marcus Forss vom englischen Zweitligisten FC Brentford interessiert. Schon im Winter könnte sich demnach ein solcher Deal anbahnen.

Der 21-Jährige gilt als großes Talent und wurde unlängst erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Die Scouts des Vizemeisters sind angeblich äußerst angetan von den Qualitäten des Goalgetters.

Forss spielt seit 2017 für den FC Brentford aus dem Westen Londons und machte gerade in dieser Spielzeit vermehrt auf sich aufmerksam. In elf Pflichtspielen gelangen dem Rechtsfuß bislang sechs Treffer. In der zweiten englischen Liga kommt der Mittelstürmer derzeit meist als Edeljoker zum Einsatz, dort erzielt er im Schnitt alle 29 Minuten ein Tor.

Union Berlin angeblich ebenfalls interessiert

Eine sofortige Verstärkung wäre Forss für den BVB allerdings wohl trotzdem nicht. Es heißt, dass die Dortmunder den Youngster im Falle einer Verpflichtung zunächst weiterverleihen würden.

Neben der Borussia soll auch Union Berlin seine Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben. Noch könne sich Brentford eine Trennung von dem Talent aber nicht so recht vorstellen.

Die Klub-Bosse sehen die Zukunft des Finnen in England und haben ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2023 gebunden. Internationale Erfahrung hat Marcus Forss bislang bereits für die finnischen Junioren-Nationalmannschaften gemacht. So bestritt der junge Angreifer insgesamt fünf Spiele für die U21-Nationalmannschaft, dabei gelangen ihm zwei Tore.