VfB Lübeck reicht Rote Laterne weiter

Der VfB feierte in der 3. Liga einen wichtigen Heimsieg

Im einzigen Sonntagsspiel der 3. Fußball-Liga hat Aufsteiger VfB Lübeck gegen den KFC Uerdingen einen 1:0 (0:0)-Erfolg und den zweiten Saisonsieg gefeiert.

Ersin Zehir (56.) erzielte mit einem Fernschuss aus 18 Metern das Tor des Tages für den VfB. Die Lübecker standen über weite Strecken der Partie sehr kompakt und ließen nur wenige klare Torchancen für den Gegner zu.

Gerade in der hektischen Schlussphase fiel den Gästen nach dem Rückstand zudem kaum noch zwingendes ein. Stattdessen häuften sich gegen Ende der Partie die Karten, VfB-Co-Trainer Lukas Pfeiffer bekam in der Nachspielzeit wegen Meckerns sogar die Rote Karte gezeigt.

Die Norddeutschen kletterten durch den Erfolg mit acht Punkten auf den 17. Tabellenplatz und geben die Rote Laterne in der 3. Liga an den SV Meppen weiter. Die Krefelder liegen mit elf Zählern auf Position elf, verpasste allerdings die Möglichkeit, sich näher an die Spitzengruppe heranzuschieben.