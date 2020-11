Burke schießt Philadelphia zum "Shield"

Gregory Fisher/Icon Sportswire via www.imago-image

Trainer Jim Curtin eilte nach Schlusspfiff gleich zu Cory Burke

Der ehemalige SKN-Stürmer Cory Burke hat Sonntagnacht (MEZ) den ersten Titel der Klubgeschichte von Philadelphia Union fixiert.

𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙝𝙞𝙚𝙡𝙙 𝙞𝙨 𝙊𝙐𝙍𝙎. pic.twitter.com/x6hNhkro32 — X - PhilaUnion (@PhilaUnion) 8. November 2020

Burke erzielte als Joker beim 2:0-Heimsieg von Philadelphia gegen New England Revolution in der Major League Soccer nach Vorlage von José Martínez den entscheidendenden zweiten Treffer (69.). Der künftige Salzburger Brenden Aaronson spielte bei Philadelphia durch.

"Unterstützung" bekam Philadelphia von den New York Red Bulls, die Toronto mit 2:1 besiegten. Unter Interimstrainer Bradley Carnell (Gerhard Struber ist noch in der Warteschleife) erleben die Red Bulls gerade einen Höhenflug. Für sie war dies der sechste Sieg in Folge!

Für den Jamaikaner Burke war es der zweite Treffer im fünften Einsatz. In St. Pölten traf er in 11 Bundesliga-Spielen vier Mal, immer gegen WSG Tirol.

red