Leipzig bedient sich wohl wieder bei Salzburg

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dominik Szoboszlai wird wohl auch den Weg nach Deutschland antreten

Red Bull Salzburg wird wohl erneut einen seiner Starspieler an den deutschen Bundesligisten RB Leipzig verlieren. Wie die "Sportbild" schreibt, hat sich der Tabellenzweite im Werben um Dominik Szoboszlai durchgesetzt, eine Ablösesumme von über 20 Millionen Euro steht im Raum.

Wie es aussieht, muss sich Red Bull Salzburg im Winter auf den Abgang einer seiner Topstars gefasst machen. Der Abnehmer dürfte wieder einmal RB Leipzig heißen. Wie die "Sportbild" berichtet, hat sich der deutsche Bundesligist im Rennen um Offensivmann Dominik Szoboszlai durchgesetzt, eine Ablösesumme ab rund 20 Millionen Euro steht im Raum. Damit würde sich der 20-jährige Ungar einer Reihe weiterer Spieler anschließen, die ebenfalls den Weg aus der Mozartstadt nach Leipzig beschritten haben.

55 Torbeteiligungen in 74 Pflichtspielen für Salzburg

Dominik Szoboszlai überzeugt in der aktuellen Bundesliga-Saison mit einem Tor und sechs Assists in sieben Spielen und erzielte zudem bereits zwei Tore in den bisherigen drei Champions League-Partien. Insgesamt war er in seinen 74 Pflichtspielen für Red Bull Salzburg, an unglaublichen 55 Treffern direkt beteiligt.

Bereits in der abgelaufenen Saison explodierte der 20-jährige Mittelfeldspieler nach der Corona-Zwangspause in der Meistergruppe, als er in zehn Spielen ganze sieben Tore und zehn Assists verbuchen konnte. Auch in der Nationalmannschaft Ungarns ist Szoboszlai zu einer fixen Größe herangewachsen.

Neben RB Leipzig wurde auch Premier League-Klub Arsenal ein großes Interesse am ungarischen Durchstarter nachgesagt. Das Rennen dürfte jetzt allerdings der deutsche Klub aus dem Red Bull-Imperium gemacht haben.

