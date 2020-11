Ex-Löwe Neuhaus schließt Bayern-Wechsel nicht aus

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Florian Neuhaus debütierte zuletzt für die Nationalmannschaft

Trotz seiner Vergangenheit beim TSV 1860 München schließt Nationalspieler Florian Neuhaus einen Wechsel zu den Bayern zumindest nicht aus.

"Der FC Bayern ist ein großer Verein", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach bei "Spox" und betonte: "Ich will mich da nicht festlegen."

Neuhaus, der aus der Jugendabteilung der Sechziger kommt und 2017 von München nach Mönchengladbach gegangen war, ist gut informiert.

"Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen", sagte der 23-Jährige: "Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan. Aber ich bin Spieler von Borussia Mönchengladbach und konzentriere mich auf nichts anderes."

In Gladbach feierte Neuhaus zuletzt auf Champions-League-Ebene einen herausragenden Sieg, als der VfL auswärts mit 6:0 bei Schachtar Donezk gewann.

In der Bundesliga setzte es am zurückliegenden Sonntag beim 3:4 gegen Bayer Leverkusen zwar einen Dämpfer. Von der richtigen Entwicklung des Teams zeigte sich der Mittelfeldmann aber überzeugt: "Wir haben sehr gute Jungs, einen tollen Trainer und sind als Mannschaft unangenehm zu bespielen."

Insgesamt sehe er eine positive Entwicklung im deutschen Fußball, was sich nicht zuletzt an den Königsklassen-Resultaten der Bundesliga-Teams in den letzten Wochen bemerkbar machte: "Wenn man die Ergebnisse von Bayern, Dortmund oder Leipzig sieht, muss man sagen: Der deutsche Fußball braucht sich im internationalen Vergleich nicht zu verstecken."

Bei den Gladbachern hat es der gebürtige Landsberger längst zum Stammspieler gebracht. Seit seinem Bundesliga-Debüt für die Borussia vor zwei Jahren lief Neuhaus schon in über 80 Pflichtspielen für die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose auf.