Wechsel in die Bundesliga? Verwirrung um Mustafi

Richard Calver via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt soll Interesse an Shkodran Mustafi haben

Bis 2009 spielte Shkodran Mustafi für den Nachwuchs des Hamburger SV, dann verließ der Innenverteidiger den deutschen Fußball und wechselte zur Jugend des FC Everton. Erste Schritte als Profi machte der Rechtsfuß allerdings erst in Italien bei Sampdoria Genua, ehe er über den FC Valencia wieder auf die Insel zurückkehrte, wo er seit 2016 für den FC Arsenal spielt. Mit 28 Jahren könnte Mustafi nun vor einer Rückkehr nach Deutschland stehen. Oder doch nicht?

Der gebürtige Hesse soll von einem Engagement in seiner Heimat "träumen". Das will "Sport1" aus dem Umfeld des deutschen Ex-Nationalspielers erfahren haben. Auf Nachfrage erklärte Mustafis Vater Kujtim allerdings: "Nichts ist abwegig, wir können uns alles vorstellen, weil Shkodran im Sommer ablösefrei ist." Worte, die nicht nahelegen, dass sich der Weltmeister von 2014 auf ein Ziel festgelegt hat.

"Sport1" mutmaßt, dass Eintracht Frankfurt gut zu Mustafi passen würde und verweist dabei allerdings nicht nur auf die Nähe zu Mustafis Geburtsort Bad Hersfeld.

"Transfermarkt" hingegen behauptet, dass an den Spekulationen um Mustafi gar nichts dran ist. Es sei bislang weder eine Entscheidung über einen Abschied vom FC Arsenal gefallen noch sei die SGE Kandidat auf einen Transfer.

Bei Eintracht Frankfurt steht ein Umbruch an

So oder so: Bei der SGE steht in naher Zukunft ein Umbruch in der Defensive an: Mit David Abraham (34) und Makoto Hasebe (36) biegen zwei Verteidiger der Eintracht auf die Zielgerade ihrer Karriere ein, Top-Talent Evan N'Dicka könnte zudem veräußert werden, um die Kassen zu füllen. Mustafi könnte diese Lücke schließen, schlussfolgert "Sport1".

Dass Mustafi im Sommer ablösefrei ist, dürfte die Chance auf einen Deal zwar erhöhen, sollte er sich der Eintracht anschließen, müsste der Deutsch-Albaner aber wohl auf Gehalt verzichten. Bei Arsenal soll Mustafi über fünf Millionen Euro pro Saison kassieren. Diese Summe wird man ihm in Frankfurt kaum bieten können.

Für die Gunners bestritt Mustafi seit 2016 146 Pflichtspiele, seit der vergangenen Saison gehört er allerdings nicht mehr zum absoluten Stammpersonal. Dass Arsenal noch mal mit Mustafi verlängert, ist daher eher unwahrscheinlich.