Entscheidung des FC Bayern überrascht Boateng

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Verlässt Jérôme Boateng den FC Bayern ablösefrei?

Vor kurzem hat Jérôme Boatengs Berater Damir Smoljan noch bekräftigt, dass sein Schützling beim FC Bayern verlängern will. Doch daraus wird wohl nichts.

Wie die "Bild" berichtet, wird der FC Bayern den 2021 auslaufenden Vertrag von Boateng nicht verlängern. Über diese Entscheidung sei der 32-Jährige "enttäuscht". Schließlich habe er seinem Klub mehrfach signalisiert, dass er gerne an der Säbener Straße bleiben würde.

"Sport1" zufolge wurde Boatengs Seite von der Meldung allerdings überrascht. Den Spieler und sein Management traf die Berichterstattung "völlig unerwartet", heißt es. An Boateng persönlich soll noch kein Klub-Verantwortlicher herangetreten sein.

"Wir sind offen für Vertragsgespräche. Die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jérôme fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jérôme", hatte Boateng-Berater Smoljan Anfang November noch gegenüber "Sport1" gesagt.

Unter Bayern-Trainer Hansi Flick fand Boateng zudem wieder zu alter Stärke, stand in der aktuellen Saison in neun Pflichtspielen auf dem Platz - davon acht Mal in der Startelf.

"Das hat was mit dem Training und seiner professionellen Einstellung zu tun. Das ist schön zu sehen. Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet und viel aufgeholt hat", erklärte Flick die starken Leistungen des Routiniers und sagte mit Blick auf den 6:2-Sieg gegen RB Salzburg in der Champions League: "Er hat uns in Salzburg den Weg für den klaren Erfolg geebnet. Das Tor war ganz wichtig. Er hat seine Sache sehr gut gemacht."

Zieht es Boateng in die Premier League?

Zuletzt wurde Boateng mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. Einmal mehr soll der FC Arsenal demnach gewillt sein, Boateng im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Die Gunners galten in den vergangenen Transferperioden immer wieder als möglicher Abnehmer für den ehemaligen Nationalspieler und sollen ihr Interesse nie verloren haben.

Neben Arsenal beobachtet offenbar auch Tottenham die Entwicklung rund um den Abwehrspieler. Trainer José Mourinho ist mit dem vorhandenen Personal im Abwehrzentrum nicht zufrieden und sucht den Markt daher nach Verstärkungen ab. Das große Plus: Boateng wäre nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch noch ablösefrei. Ein attraktives Gesamtpaket.