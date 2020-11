BVB reagiert nach rassistischen Beleidigungen gegen Akanji

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Manuel Akanji steht beim BVB unter Vertrag

Abwehrspieler Manuel Akanji von Borussia Dortmund wurde nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern auf Instagram rassistisch beleidigt, wie der Revierklub am Donnerstagabend mitteilte. Gleichzeitig bezog der BVB klare Stellung.

"Rassismus ist keine Meinung", titelte der Fußball-Bundesligist auf der Vereins-Homepage und machte zudem deutlich, dass es sich bei rassistischen Beleidigungen im Profi-Sport bei Weitem nicht um Einzelfälle handelt: "Dies ist für uns nicht nur ein weiterer Vorfall in diesen Tagen, in denen es national und international Anfeindungen gegen Fußballspieler unterschiedlichster Vereine und Ligen gibt."

Die "tatsächliche Zahl rassistischer Beleidigungen im Sport" dürfte wohl "deutlich höher" ausfallen, da solche Vorfälle oftmals "keine Öffentlichkeit" fänden.

Borussia Dortmund hob hervor, "solche Anfeindungen" auch in Zukunft öffentlich zu machen, "unsere Spieler und betroffene Fans zu schützen und weiterhin konsequent gegen Rassismus im Fußball und in unserer Gesellschaft zu kämpfen". Zudem verwies der BVB auf seinen Kooperationspartner, die Beratungsstelle "BackUp", an die sich Betroffene wenden können.

Manuel Akanji verbreitete zudem über Instagram ein Video der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, die ebenfalls geschlossen gegen Rassismus vorging. Mitspieler der "Nati", wie Kapitän Granit Xhaka vom FC Arsenal, Breel Embolo und Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach oder Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool, beteiligten sich.

"Wir sind niedergekniet, um zu zeigen, dass wir Rassismus und Intoleranz aufs Schärfste verurteilen und ablehnen. Niemand auf dieser Welf darf wegen seiner Hautfarbe, Religion, wegen seiner Sexualität oder Herkunft diskriminiert oder anders behandelt werden. Hass und Diskriminierung darf keinen Platz haben. Niemals und nirgends", so die Botschaft der Schweizer Nationalspieler, die am Mittwoch das Testspiel gegen Belgien mit 1:2 (1:0) verloren hatten. Manuel Akanji kam nicht zum Einsatz.