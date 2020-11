BVB und Schalke buhlen um Türkei-Juwel

Mike Egerton via www.imago-images.de

Ömer Beyaz (l.) steht beim BVB und FC Schalke auf dem Zettel

Ömer Beyaz von Fenerbahce gilt als eines der größten Talente des türkischen Fußballs. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs, darunter Borussia Dortmund und der FC Schalke 04, ein Auge auf den 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler geworfen haben.

Wie "Sky" berichtet, wollen der BVB und die Königsblauen den Türken im Sommer 2021 unter Vertrag nehmen. Beyaz' Arbeitspapier bei Fenerbahce ist nur noch bis zum Saisonende datiert, das Juwel wäre also Stand jetzt ablösefrei zu haben.

Allerdings arbeitet Fenerbahce derzeit wohl an einer Verlängerung. "Wir sind bestrebt, die sportliche Zukunft von Ömer Faruk Beyaz zu planen und in ihn zu investieren. Sein Berater wird in Kürze kommen und dann werden wir miteinander sprechen", sagte Sportdirektor Emre Belözoglu noch vor Kurzem.

Die Gespräche könnten sich allerdings schwierig gestalten, da Beyaz bei den Profis von Fenerbahce kaum eine Perspektive aufgezeigt bekommt.

Beyaz, der in seiner Heimat schon als "türkischer Messi" bezeichnet wird, wartet trotz seines Talentes noch auf den Durchbruch bei den Profis des türkischen Topklubs. In der aktuellen Saison bestritt er noch kein Süper-Lig-Spiel für seinen Klub, stand gar nur zwei Mal im Kader. "Ob ein Spieler spielt oder nicht, entscheidet immer der Trainer", kommentierte Sportdirektor Belözoglu die fehlenden Einsätze von Beyaz.

Auch Barca und Premier-League-Klubs sollen interessiert sein

Neben Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 sollen auch der FC Barcelona, Manchester City und Leicester City die Fühler nach dem U21-Nationalspieler ausgestreckt haben.

Ein Wechsel nach Katalonien ist allerdings wohlunwahrscheinlich - zu groß sei der Schritt zu den Blaugrana. Ein Transfer nach England sei für Beyaz und seine Familie auch kein Thema. Ein Engagement in der Bundesliga könne sich der Youngster "Sky" zufolge dagegen "gut vorstellen".