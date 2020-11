Passlack von seiner BVB-Rolle "nicht überrascht"

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Felix Passlack nutzte seine Chance beim BVB

Im Sommer galt Felix Passlack bei Borussia Dortmund als Verkaufskandidat. Doch der Außenverteidiger kämpfte sich beim BVB in die Mannschaft. Der 22-Jährige hat stets an seine Chance geglaubt.

"Ich habe im Sommer hart dafür gearbeitet und bin nicht überrascht", sagte Passlack gegenüber der "WAZ". In der aktuellen Saison absolvierte der nunmehr vierfache U21-Nationalspieler bereits sieben Pflichtspiele für den BVB.

"Ich habe alles dafür getan, zum Start der Vorbereitung topfit zu sein, und auf meine Chance gehofft, wollte mich unbedingt beweisen", verriet Passlack weiter.

Dabei verliefen die vergangenen Jahre für den gebürtigen Bottroper alles andere als optimal. Nachdem Passlack in Dortmund als vielversprechendes Talent galt, wurde der Rechtsfuß 2018 zunächst an die TSG Hoffenheim verliehen. Allerdings setzten die Breisgauer Passlack überwiegend in der zweiten Mannschaft ein.

Die anschließende Leihe zu Norwich City verlief ebenso enttäuschend. So stand der BVB-Profi bei den Canaries insgesamt nur sechsmal auf dem Platz. "Diese Zeit war nicht einfach für mich und hat mich demütiger gemacht", reflektierte Passlack.

Vertragsverlängerung beim BVB?

Erst beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ging es für den Leihspieler in der vergangenen Saison wieder aufwärts. Im Sommer kehrte Passlack letztlich zum BVB zurück.

Unter Trainer Lucien Favre bekommt der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler wieder regelmäßig Einsatzzeiten. Aufgrund der positiven Entwicklung scheint mittlerweile sogar eine Vertragsverlängerung möglich. "Ich habe keinen Zeitplan und mache mir keinen Druck", äußerte sich Passlack, dessen aktuelles Arbeitspapier im kommenden Sommer ausläuft.

Diese Angelegenheit sei für den Borussen aktuell "nebensächlich". Vielmehr möchte er sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren.