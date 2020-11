Liverpool interessiert? Thiaw spricht über seine Zukunft

TEAM2 via www.imago-images.de

Malick Thiaw spielt seit 2015 für den FC Schalke 04

Mit dem FC Schalke 04 spielt Malick Thiaw in dieser Bundesliga-Saison wohl ausschließlich gegen den Abstieg. Nun hat sich der 19-Jährige zur sportlichen Situation und zu seiner persönlichen Zukunft geäußert.

Thiaw gehört bislang zu den wenigen Gewinnern eines insgesamt enttäuschenden Schalker Teams. Dennoch ordnet der Innenverteidiger seine Leistungen in den Gesamtkontext ein.

"Fußball ist ein Mannschaftssport. Du bist nur so gut wie die Mannschaft auch spielt", verriet Thiaw gegenüber "Schalke-TV": "Du kannst nicht Alles alleine machen."

In dieser Saison ist der Defensivmann fester Bestandteil der Profis. Zuletzt erzielte Thiaw gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesliga-Tor. Dabei habe sich die Nachwuchshoffnung in den Spielen selbst keinen Druck gemacht.

"Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass wir lange nicht gewonnen haben", sagte Thiaw zur angespannten sportlichen Lage. Am kommenden Spieltag trifft der FC Schalke 04 auf den VfL Wolfsburg. Der gebürtige Düsseldorfer macht nun Hoffnung auf den ersten Bundesliga-Sieg seit Januar.

"Ich denke, wir trainieren gut. Man hat die letzten Spiele eine Steigerung gesehen", analysierte Thiaw: "Jetzt müssen wir noch die Details perfektionieren und dann wird es zu einem Sieg reichen."

Malick Thiaw begründet seinen Verbleib beim FC Schalke 04

Durch seine positive Entwicklung geriet der Verteidiger in den vergangenen Wochen zudem in den Fokus zahlreicher Vereine. Besonders dem FC Liverpool wurde Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

"Natürlich ist man glücklich, wenn große Klubs hinter einem her sind, aber für mich war eigentlich klar, dass ich auf Schalke bleiben werde", so Thiaw, dessen Vertrag bis 2024 datiert ist.

Eine weitere Entscheidung muss der Youngster allerdings demnächst treffen, denn mit den Fußball-Verbänden von Deutschland, Finnland und Senegal bemühen sich gleich drei Nationen um Thiaw, der einen senegalischen Vater und eine finnische Mutter hat.

"Ich bin gerade in Beratungen mit meiner Familie", berichtete der Schalke-Profi. Eine Entscheidung habe er noch nicht getroffen.