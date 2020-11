Dominik Fitz feiert sein Comeback

GEPA pictures/ Christian Ort

In seinem letzten Einsatz traf Fitz gegen die Admira

Große Vorfreude bei FK Austria Wien. Dominik Fitz wird Freitag sein Comeback feiern, bereitet sich mit den Young Violets auf seinen Einsatz beim Zweitliga-Spiel in Amstetten vor.

Der Offensivspieler erlitt im Juni einen Syndesmosebandriss und musste auf seinem Weg zurück noch einige Stolpersteine aus dem Weg räumen. Umso dankbar ist Fitz jetzt "unserer medizinischen Abteilung, dass sie mich auch durch die lange und schwierige Phase mitgetragen hat".

"Wir sind sehr happy, dass er wieder zurück ist. Er hat bereits letzte Woche in einem internen Testmatch voll mitgespielt und wird jetzt einmal einen Testlauf bei den Violets absolvieren", wird Trainer Peter Stöger in einer Aussendung der "Violetten" zitiert.

Mittelfristig will Fitz natürlich wieder die Bundesliga-Truppe der Austria verstärken. In seinem letzten Einsatz bei 2:0-Auswärtssieg gegen Admira hatte er zehn Minuten vor seinem verletzungsbedingten Abgang die Austria in Führung geschossen.

red