Bedient der Freezer bald den Super Mario?

Mario Balotelli ist bei Barnsley ein Thema

Bekommen die ÖFB-Legionäre Michael Sollbauer, Dominik Frieser und Patrick Schmidt beim englischen Zweitlgisten Barnsley FC bald einen prominenten Kollgen? Bei den "Tykes" ist der vertragslose Mario Balotelli ein Thema.

Balotelli hält sich derzeit beim italienischen Viertligisten Franciacorta fit. Der semiprofessionell geführte Klub liegt in der Nähe seines derzeitigen Wohnsitzes in Brescia. Der Vertrag von "Super Mario" mit Brescia Calcio wurde ja nach dem Abstieg in die Serie B aufgelöst.

Wie "The Atletic" weiß, schätzt Bansleys Mehrheitseigentümer Chien Lee Balotelli aus gemeinsamen Zeiten bei OGC Nice (Nizza). Dort hielt es Wandervogel Balotelli immerhin zweieinhalb Saisonen lang aus und präsentierte sich auch treffsicher.

Barnsley hat unter Neo-Manager Valerién Ismaël in vier Spielen drei Siege geholt, ist nebenbei aber auch schon länger auf Stürmersuche. Abwehrchef "Soldier" Sollbauer und Flügelflitzer "Freezer" Frieser würden sich wohl über diese Verstärkung freuen. Für Schmidt würde der Kampf ums Leiberl an vorderster Front noch schwerer werden.

red