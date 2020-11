LASK-Profi Grgic erleidet Verletzung

GEPA pictures/ Christian Moser

LASK-Spieler Lukas Grgić fällt vorerst auf unbestimmte Zeit aus

Schlechte Nachrichten für den LASK. Mittelfeldspieler Lukas Grgic hat sich während der Länderspielpause einen Muskelbündelriss an der linken Wade zugezogen und fällt damit vorerst aus. Grgic war erst im vergangenen Sommer von der WSG Tirol wieder nach Linz zurückgekehrt.

Der verletzte Mittelfeldspieler gibt sich kämpferisch: "Die Verletzung kam überraschend, nichts hat im Vorhinein darauf hingedeutet. Ich werde jeden Tag hart an meiner Rückkehr arbeiten - mein Ziel ist es, so bald wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen."

Zur genauen Ausfalldauer von Lukas Grgic machte der LASK keine Angaben.

