Marco Roca ist seit Sommer Spieler des FC Bayern

Als einer der Last-Minute-Einkäufe wechselte Marc Roca im Sommer zum FC Bayern. Obwohl der Spanier nicht auf Anhieb überzeugen konnte und sich sogar schon öffentliche Kritik von Trainer Hansi Flick gefallen lassen musste, fühlt er sich in München pudelwohl.

"Ich bin an dem besten Ort, an dem ich sein kann, beim besten Team Europas", sagte Roca im Interview mit dem Radiosender "Cadena SER". Wenn er weiter hart arbeitet und sich anpasst, "wird alles kommen", zeigte sich der Mittelfeldspieler zuversichtlich, dass er seine Anlaufschwierigkeiten schon bald in den Griff bekommen wird.

Probleme offenbarte Roca vor allem bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz im DFB-Pokal gegen den FC Düren. Dort setzte er die taktischen Vorgaben von Flick nur unzureichend um und holte sich einen öffentlichen Rüffel ab. Spätestens seitdem weiß auch der 23-Jährige, dass er sich in den nächsten Wochen verbessern muss. "Ich muss meine Intensität und Aggressivität steigern", sagte Roca.

Hansi Flick selbst setzt einiges daran, dass der Neuzugang so schnell wie möglich auf das erforderliche Level kommt. So gab der Coach dem Spanier nach der jüngsten Länderspielpause gar "Einzelunterricht" und Nachhilfe im Zweikampfverhalten.

Roca: Das ist mein Lieblingsspieler beim FC Bayern

Ein Grund für die Startschwierigkeiten Rocas ist sicher auch die große Umstellung vom spanischen auf den deutschen Fußball. Die Unterschiede sind in den Augen des defensiven Mittelfeldspielers enorm: "In Spanien ist das Spiel taktischer. Wenn du in Deutschland die Chance zum Angriff hast, greifst du an. Trotzdem wollen wir bei Bayern oft den Ball haben und den Gegner dominieren."

Ein Spieler, der bei Roca schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist Urgestein Thomas Müller. Alle Spieler seien "unglaublich", schwärmte der Neuzugang, besonders aber möge er Müller. "Er ist unglaublich schlau - wie er spielt, wie er sich bewegt, seine Mentalität", adelte der Spanier den Ex-Nationalspieler, der sich seit Wochen in Bestform präsentiert.