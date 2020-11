Elber: Dieser Bremer würde zum FC Bayern passen

Jan Huebner via www.imago-images.de

Giovane Elber gewann mit dem FC Bayern vier Meisterschaften

Zwischen 1997 und 2003 spielte Giovane Elber für den FC Bayern. 2001 gewann der Brasilianer mit den Münchnern die Champions League. Dieses Kunststück gelang dem Rekordmeister ebenfalls in diesem Sommer. Für den ehemaligen Torjäger hat Trainer Hansi Flick großen Anteil an den jüngsten Erfolgen.

Für Elber ist der aktuelle Coach des FC Bayern "ein Phänomen". "Beim Champions-League-Turnier in Portugal war ich vor Ort, ganz nah an der Mannschaft", erzählte der Ex-Profi der "Deichstube": "Ich konnte beobachten, wie er arbeitet. Er hat mit allen intensiv kommuniziert, mit Spielern und dem Vorstand, mit seinen Kollegen im Trainerstab und dem Team hinter dem Team, selbst für Gespräche mit mir hatte er Zeit."

Flicks Offenheit sei "eine große Qualität". "Hansi Flick ist für mich ein grandioser Menschenfänger. Und er schenkt seinen Spielern ein enormes Vertrauen, sie zahlen es ihm zurück", so Elber.

Laut dem 48-Jährigen ist die aktuelle Mannschaft des FC Bayern besser als das Team zu seiner Zeit. Dennoch forderte der Torschützenkönig der Saison 2002/2003 mehr Mut von den Gegnern.

"Die meisten Bundesligisten machen den Fehler, mit einer gehörigen Portion Angst nach München zu fahren. Sie sollten dort selbstbewusster auftreten und versuchen gegenzuhalten", appellierte Elber.

Die nächste Gelegenheit hierzu hat am Samstag Werder Bremen. Die Norddeutschen seien "in eine Abwärtsspirale geraten".

Milot Rashica hätte die Qualität für den FC Bayern

"Es läuft nicht mehr so optimal für Werder, vor allem in der letzten Spielzeit. Da hatte ich ernsthaft Sorge, dass der Verein in die 2. Liga absteigt", berichtete Elber: "Ich habe um Werder gezittert. Zum Glück ist es dazu nicht gekommen. Ich finde gut, dass Bremen es mit viel Glück in der Relegation noch mal geschafft hat."

Während mit Tim Borowski oder Torsten Frings früher viele Bremer zum FC Bayern wechselten, wildern die Münchner inzwischen kaum noch an der Weser. Für Elber ist Milot Rashica der einzige Spieler, der die Anforderungen des FC Bayern erfüllen könnte.

"Doch damit meine ich den guten Rashica, den Stürmer, wie er sich vor einiger Zeit in der Liga präsentiert hat. Zuletzt ist er in ein Formtief geraten, hat unter Verletzungen gelitten", stellte der frühere Fanliebling gleichzeitig klar. In der laufenden Saison wartet Rashica noch auf sein erstes Tor.