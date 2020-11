Erling Håland ist der Golden Boy 2020

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Erling Håland vom BVB ist der "Golden Boy 2020"

Borussia-Dortmund-Stürmer Erling Håland gewinnt den Golden Boy Award 2020 für den besten Nachwuchsspieler Europas. Das ehemalige Salzburg-Talent setzt sich im Journalisten-Voting gegen prominente Konkurrenz durch, Dominik Szoboszlai kommt auf Platz acht.

Erling Håland von Borussia Dortmund hat den Golden Boy Award 2020 gewonnen. Der ehemalige Stürmer von Red Bull Salzburg ist damit nach Mario Götze (2011) und dem ehemaligen Bayern-Profi Renato Sanches (2016) der dritte Bundesligaspieler, der den Preis für das beste U21-Nachwuchstalent Europas erhält.

"Der Junge aus dem Eis und den Fjorden hat alle hinter sich gelassen und den Golden Boy 2020 verdient gewonnen", schrieb "Tuttosport" zum Sieg Hålands. Die italienische Sportzeitung verleiht den begehrten Award seit 2003, am Voting zur Wahl des besten Youngsters beteiligen sich Journalisten aus ganz Europa.

Håland ist der erste Norweger sowie der erste Skandinavier überhaupt, der mit dem Golden Boy Award ausgezeichnet wird. Die letzten drei Auszeichnungen gingen an den Portugiesen João Félix (2019), den Niederländer Matthijs de Ligt (2018) und Franzosen Kylian Mbappé (2017).

🤩 Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8 — Borussia Dortmund (@BVB) 21. November 2020

BVB-Youngster Håland verdiente sich die Auszeichnung mit seinem Raketenstart in der deutschen Bundesliga: Seit seinem Winterwechsel aus Salzburg traf der Norweger sagenhafte 27 Mal in 29 Pflichtspielen für die Westfalen. In der vergangenen Champions-League-Saison verzauberte er die Fußballfans allein mit seinen 14 Toren in elf Partien für Salzburg und den BVB.

Golden Boy 2020: Das Ergebnis des Journalisten-Votings