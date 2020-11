Das sagt Favre zum Ausrutscher des FC Bayern

Matthias Koch via www.imago-images.de

Stimmen zu den Spielen von BVB, FC Bayern, FC Schalke 04 und Co.

Am achten Spieltag hatte die Fußball-Bundesliga einige Überraschungen im Angebot: Der FC Bayern München ließ gegen Werder Bremen Punkte liegen, auch Gladbach musste sich gegen den FC Augsburg mit einem Punkt begnügen. Für den FC Schalke 04 ging der Abwärtstrend beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg derweil ungebremst weiter, beim BVB überragte Erling Haaland. Die Stimmen zu allen Spielen.

Hertha BSC - BVB 2:5

Erling Haaland (Borussia Dortmund) ...

... zu seinem Lieblingstor von den vier erzielten Treffern: "Das erste Tor war sehr schön. Auch das Zweite war schön, alle dachten es wäre Abseits. Eigentlich waren alle sehr schön, um ehrlich zu sein."

... zur besseren Leistung in der zweiten Hälfte: "Ich habe in der Halbzeit ein Red Bull getrunken, dann habe ich Flügel bekommen und alles war gut."

... zum Debüt von Youssoufa Moukoko: "Ich würde liebend gerne mit ihm zusammenspielen. Ich denke, dass er derzeit das größte Talent auf der Welt ist. Er ist erst 16 Jahre und ein Tag alt, das ist außergewöhnlich. Er ist ein guter Spieler und hat eine große Karriere vor sich."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Erling Haaland war fantastisch. Wir haben am Anfang der zweiten Halbzeit gut gespielt. Vor der Halbzeit hatten wir auch noch eine andere gute Torchance. Hertha hatte nur einen Konter mit einem langen Ball, der abgelegt wurde und drin war. Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir nur so weitermachen müssen, wie in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit. Und dass wir positiv bleiben müssen."

... zum Gegner: "Herthas Ergebnisse zeigen, dass es schwer gegen sie ist: 3:4 gegen München, 1:1 in Wolfsburg, die noch ungeschlagen sind. Es war klar, dass es sehr schwer werden wird und dass wir kämpfen müssen.

... zum Ausrutscher des FC Bayern: "Ich möchte nicht über den FC Bayern sprechen. Es war einfach wichtig, gegen die Hertha auswärts zu gewinnen. Du hast nicht ein einziges einfaches Spiel in dieser Saison."

... zum Debüt von Youssoufa Moukoko: "Es ist gut für ihn und für die Mannschaft. So weiß er, dass er zur ersten Mannschaft gehört. Aber wir haben viele Spieler in der Offensive und er ist noch sehr, sehr jung."

Julian Brandt (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir haben uns für das Spiel sehr viel vorgenommen. Leider hat sich das in den ersten 30 Minuten ein wenig in Hektik umgewandelt. Wir haben uns das Leben durch Ballverluste selbst schwer gemacht. Wir haben uns dadurch in beschissene Situationen gebracht, weil wir die Herthaner zum Kontern eingeladen haben und dann das Gegentor gefressen haben. In den letzten 15 Minuten haben wir uns dann wieder ganz gut gefangen und dieses Gefühl dann mit in die zweite Halbzeit genommen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, da weiter zu machen und das ist uns sensationell gut gelungen."

...zu Erling Haaland: "Wenn man Fußball-Fan ist, braucht man dazu gar nichts mehr zu sagen. Mit seiner Dynamik und seinem Torriecher ist es sensationell, ihm zu zuschauen. Er ist uns momentan eine verdammt große Hilfe. Das Spiel nach vorne ist auf ihn abgerichtet, weil er fast alle Tore von uns schießt, auch wenn wir noch andere Spieler haben, die Tore erzielen können."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Wir haben die Tore zu einfach kassiert und das Spiel in der zweiten Halbzeit sehr einfach aus der Hand gegeben. Natürlich geht es in dem Moment an die Psyche. Dann kommst du raus aus der Halbzeit und bekommst innerhalb von drei Minuten zwei Tore. Das ist ein Genickschlag. Das ist zu einfach gewesen."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Wir sind eigentlich gut in das Spiel hereingekommen, haben Dortmund zu wenigen Möglichkeiten kommen lassen und selbst gut umgeschaltet. Wir sind schwer aus der Halbzeit herausgekommen und dann sieht man die Qualität von Borussia Dortmund, die eiskalt vor dem Tor sind."

...zur schwachen zweiten Halbzeit: "Du gehst mit einem 1:0 in die Pause und weißt, dass du das verteidigen musst. Und dann kommt Dortmund mit einer ganz anderen Körpersprache heraus und drückt dich nach hinten. Da kann es schon einmal passieren, dass man schnell zwei Gegentore bekommt."

... zu fehlenden Führungsspielern: "Wir brauchen einen Leader, in der letzten Saison hatten wir mehrere solcher Spielertypen. Jetzt stecken wir noch ein wenig im Umbruch und sind noch auf der Suche nach einem Spieler, der uns auf dem Platz vorantreibt."

Vladimir Darida (Hertha BSC) zum Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit: "Wir haben zu schnell das erste und zweite Gegentor gekriegt. Dann war es schwierig für uns. Es war keine gute zweite Halbzeit, aber wir müssen positiv sein und dürfen die Fehler im nächsten Spiel nicht mehr machen."

FC Bayern München - Werder Bremen 1:1

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Wir haben es nicht so geschafft, uns über Außen öfter freizuspielen. Die wenigen Momente, die wir kreiert haben, waren nicht so gefährlich, weil Bremen es gut verteidigt hat. Das 0:1 müssen wir besser verteidigen. Wir sind mit dem Spiel nicht zufrieden."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Ausschlaggebend war der Rückstand. Wir mussten uns rankämpfen und haben viel investiert. Insgesamt hatten wir zu wenig Großchancen."

Thomas Müller (FC Bayern München) ...

...zum Spiel: "Bremen hat über das ganze Spiel diszipliniert verteidigt. Durch unser schlechtes Verhalten bei einem Einwurf kassieren wir einen ganz billigen Gegentreffer."

... zur 0:6-Niederlage des DFB-Teams in Spanien: "Man leidet natürlich mit seinen Mitspielern im Verein und den früheren Nationalmannschaftskollegen sowie den Zuschauern mit. Der deutsche Fußball-Fan sehnt sich danach, dass es wieder gut läuft. Zurzeit ist sehr viel Negativität um das Thema herum, das tut einem schon weh. Mein Hauptfokus liegt aber auf dem Verein."

... zu einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Wie gesagt, keiner von uns (Boateng und Hummels) ist zurückgetreten. Ich bin nicht der Meinung, dass wir über Spieler diskutieren sollten. Nach so einem 0:6 sollten wir über andere Dinge diskutieren."

Maximilian Eggestein (Werder Bremen): "Es braucht immer Mut und Intensität gegen Bayern. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit. Wenn man an unsere Konter denkt, wäre vielleicht noch ein weiteres Tor möglich gewesen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... über den Unentschieden-Rekord: "Man muss erstmal sagen, dass wir nach 22 Spielen endlich mal wieder etwas gegen Bayern geholt haben. Da können wir hier nicht unzufrieden wegfahren. Wir haben extrem diszipliniert verteidigt und uns nicht locken lassen. Außer dem 1:1 haben wir nicht viel zugelassen und waren mit dem Ball richtig mutig. Natürlich bin ich zufrieden mit dem Punkt."

... zu den Paraden von Bayern-Torhüter Manuel Neuer: "Wir hatten mehrere gute Chancen durch Milot (Rashica) und Josh (Sargent). Nach zehn Minuten zeigt er direkt einen Wahnsinnsreflex. Ich bin nicht der Erste, der sagt: Er ist der beste Torhüter in Deutschland und auf der Welt, den es vielleicht je gegeben hat. Das hat er heute gezeigt."

... zu seiner Gelben Karte: "Ich werde gleich nochmal zu den Schiedsrichtern gehen. Ich verstehe die Gelbe Karte 0,0. Es gab ein klares Foul an Milot Rashica, das haben alle hier im Stadion so gesehen. Dann springt die ganze Bank auf und er gibt mir die Gelbe Karte. Berechtigt war die Karte auf alle Fälle nicht."

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Wir haben mutig gespielt und unser Herz auf den Platz gebracht. Wir hatten in der ersten und zum Ende der zweiten Halbzeit gute Möglichkeiten. Ich kann der Mannschaft nur einen Riesen-Kompliment machen. So muss man in München antreten."

... zum Unentschieden-Rekord (fünf in Folge): "Den Punkt bei den Bayern nehmen wir heute gerne mit. Die anderen vier Unentschieden sind kein Rekord, auf den man riesig stolz sein muss. Wir müssen um jeden Punkt fighten - egal ob zuhause gegen Köln oder auswärts bei den Bayern. Das ist der Weg, den wir weiter gehen müssen."

... zur Diskussion um seine Vertragsverlängerung: "Es gibt grundsätzlich keine Diskussionen um die Vertragsverlängerung an sich. Wir haben bald eine Mitgliederversammlung, wo unter Umständen ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird. Wir werden die Gespräche in aller Ruhe angehen."

Ömer Toprak (Werder Bremen): "Natürlich hatte Bayern viel Ballbesitz und hat uns von links nach rechts gespielt. Aber wenn man sieht, wer die besseren Torchancen hatten, hätten wir auch drei Punkte mitnehmen können."

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0:2

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich enttäuscht und auch sauer, vor allem, was die ersten 30 Minuten betrifft. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball haben wir überhaupt nichts auf die Platte gekriegt. Erst nachdem wir umgestellt haben auf Viererkette, ist es etwas besser geworden. Aber auch vorne kam deutlich zu wenig."

Mark Uth (Schalke 04) ...

... zur Niederlage gegen Wolfsburg: "Ich bin so bedient, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und dann hergespielt zu werden. Wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät und kommen nicht mal in die Zweikämpfe herein. Wir haben nicht mal eine Gelbe Karte bekommen. Das ist unfassbar."

... zur Leistung seiner Mitspieler: "Es ist Kritik an allen. Wir spielen sehr schlechten Fußball, wir verteidigen schlecht und ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Der Trainer ist im Endeffekt das ärmste Schwein bei uns."

... zu seinen resignierenden Worten: "Es ist keine Aufgabe. Wir müssen weitermachen. Ich bin momentan so bedient und sauer. Ich würde am liebsten in die Kabine gehen und weinen."

Wout Weghorst (VfL Wolfsburg): "Die erste Halbzeit war extrem gut, es war unsere beste Halbzeit in dieser Saison. Das Einzige, was gefehlt hat, war das dritte Tor nachzulegen. Trotzdem hatten wir das Spiel unter Kontrolle."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Die Leistung war absolut top. Wir haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Vieles hat funktioniert, wir haben viele, viele Chancen herausgespielt. Es gibt nicht viel zu bekritteln."

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben die Aufgabe gut angenommen. Nach der ersten Großchance für Augsburg hatten wir es im Griff. Wir haben es verpasst, nachzulegen. Wir geben wieder Punkte ab, die uns gut getan hätten."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir sind überglücklich, dass wir so spät den Ausgleich noch geschafft haben. Die Mannschaft hat eine tolle Willensleistung gezeigt und Moral in Unterzahl. In der einen oder anderen Situation haben wir auch Glück gehabt."

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "In der Pause habe ich die Fußball-Basics angesprochen. Von Andrej Kramaric war ich nicht überrascht, denn er verfügt über eine sehr gute Grundfitness. Der Ausgleich am Ende war ein harter Schlag, aber auch den werden wir wegstecken."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Bei der ersten Chance des Gegners gehen wir leider in Rückstand. Trotzdem haben wir nicht nachgelassen. Wir gehen verdient in Führung, hätten diese noch ausbauen können vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir das Momentum verloren. Der Gegner hat enormen Druck aufgebaut. Das 3:3 ist ein Zeichen der Moral, es war am Ende ein verdienter Punkt für uns."

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1:2

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Es ist ärgerlich und frustrierend kurz vor Schluss den Gegentreffer zu bekommen. Bayer war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben sehr gut verteidigt, hatten eine gute Ordnung. Für unser Offensivspiel müssen wir uns schleunigst etwas einfallen lassen, das ist zu wenig. Wir müssen uns selbst hinterfragen und unser Spiel nach vorne verbessern."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war kein einfaches Spiel. Wir haben wenig Torchancen erspielt, das können wir besser. Dann kamen wir schlecht aus der Halbzeit, aber die Mannschaft hat den Kopf nicht lange hängen lassen. Am Ende treffen wir noch das Tor, darüber sind wir sehr glücklich."