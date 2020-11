Enthüllt: Das ist Favres Plan mit Moukoko

Guido Kirchner via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko soll beim BVB behutsam aufgebaut werden

Seit Samstag ist Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Dass das Wunderkind nach seinem Debüt im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC demnächst regelmäßig und sogar von Beginn an für den BVB spielt, scheint aber eher unwahrscheinlich zu sein.

In der 85. Minute beim Stand von 5:2 aus Sicht des BVB in Berlin war es soweit: Trainer Lucien Favre nahm Matchwinner Erling Haaland nach seinem Viererpack aus dem Spiel. Youssoufa Moukoko kam einen Tag nach seinem 16. Geburtstag zu seinem Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse - ein neuer Liga-Rekord für den Angreifer, der zuvor in den Nachwuchsteams des BVB alles kurz und klein geballert hatte.

Offen bleibt, ob Moukoko in den nächsten Wochen tatsächlich regelmäßig Profi-Luft schnuppern darf - und ob dem deutschen Junioren-Nationalspieler womöglich sogar bald ein Einsatz von Beginn an winkt.

Einem aktuellen Bericht von "Bild" zufolge ist das eher unwahrscheinlich. Den Informationen des Boulevard-Blatts zufolge will Favre seinen neueste Rohdiamanten nicht verheizen, sondern "ganz behutsam" aufbauen. Das könnte bedeuten, dass sich Moukoko zunächst weiter mit Kurz-Einsätzen begnügen muss.

BVB: Watzke gratuliert Moukoko persönlich zum Rekord

Zumal mit Leihspieler Reinier (18) ein weiterer blutjunger Offensivspieler mit den Hufen scharrt. Der für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehene Brasilianer schaffte es fürs Hertha-Spiel allerdings nicht einmal in den Spieltagskader der Dortmunder.

Moukoko, laut Haaland "das größte Talent der Welt im Moment", hingegen überzeugte Favre letztlich davon, ihn auf die Auswärtsreise in die Hauptstadt mitzunehmen.

Prominenten Besuch erhielt der Teenager nach seinem geschichtsträchtigen Auftritt im Olympiastadion am Rande des Reservisten-Trainings am Sonntag in Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gratulierte Moukoko persönlich zu seinem Rekord.