Flick begründet Musiala-Einsatz und bangt um Trio

Markus Ulmer

Hansi Flick muss beim FC Bayern umbauen

Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern bis mindestens Januar. Aufgrund dessen muss Trainer Hansi Flick im zentralen Mittelfeld umstellen. Nun hat sich der 55-Jährige zur angespannten Personalsituation geäußert.

Flick überraschte beim jüngsten 1:1 gegen Werder Bremen mit Javi Martínez und Jamal Musiala in der Startelf. Leon Goretzka sowie Neuzugang Marc Roca mussten im Heimspiel hingegen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Corentin Tolisso fehlte aufgrund muskulärer Probleme.

Nach dem Unentschieden rechtfertigte Flick seine Formation. "Er ist ein junger Spieler, der es verdient hat, auch mal von Anfang an zu spielen. Er hat einige Situationen gehabt, die sehr gut ausgeschaut haben und zu einer Chance hätten führen können", begründete der Triple-Trainer gegenüber dem "kicker" seine Entscheidung pro Musiala.

Der 17-Jährige lieferte in 63 Minuten eine ausbaufähige Leistung (sport.de-Note 4,5) ab. Dennoch lobte Flick den englischen U21-Nationalspieler. "Ich bin mit ihm zufrieden, weil er auch im Training immer wieder zeigt, was für eine Qualität er hat. Im Großen und Ganzen hat er seine Sache gut gemacht", so der Coach des FC Bayern.

Neben Musiala begann Martínez, "auf den man sich immer zu 100 Prozent verlassen kann", wie Flick meint. Das Vertrauen in Roca ist offenbar noch nicht einhundertprozentig gegeben. In der Bundesliga stand die Neuverpflichtung von Espanyol Barcelona erst auf eine Minute auf dem Platz.

FC Bayern bangt um Trio

"Javi hat da schon öfter gespielt, ist schon länger im Verein und weiß, was auf dieser Position erwartet wird, wie er sich da verhalten muss", argumentierte Flick: "Von daher war heute für Marc kein Platz."

Bereits am Mittwoch stehen Flick die nächsten wichtigen Entscheidungen bevor. Dann trifft der FC Bayern in der Champions League auf RB Salzburg.

Dabei müssen die Münchner womöglich auf ein Trio verzichten. Tolisso absolvierte am Sonntag nur Tempoläufe. Flick möchte beim Weltmeister von 2018 kein Risiko eingehen.

Bouna Sarr könnte nach seinen muskulären Problemen am Dienstag in das Training zurückkehren. Lucas Hernández ist mit einer Prellung im Beckenbereich ebenfalls fraglich. Somit dürfte Flick erneut zu Experimenten gezwungen sein.