FC Schalke 04 beschäftigt sich mit "Zweitliga-Szenario"

RHR-FOTO/Tim Rehbein/Pool

Dr. Jens Buchta spricht über die Situation beim FC Schalke 04

Seit 150 Tagen ist Dr. Jens Buchta Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Neben der angespannten finanziellen Situation sorgt sich der Funktionär auch um die sportliche Zukunft. Schließlich stecken die Königsblauen mitten im Abstiegskampf.

"Vor Saisonbeginn hätte ich trotz der schlechten Rückrunde der letzten Saison mit einer solchen Situation nicht gerechnet", gestand Buchta auf der Vereinswebsite.

Dabei erteilte der Tönnies-Nachfolger der eigenen Mannschaft eine klare Ansage: "Für Egoismen darf kein Platz sein: Es sind alle in der Pflicht, jeder Einzelne. Die volle Konzentration muss allein auf Schalke 04 und den Fußball gerichtet sein."

Bereits nach dem zweiten Spieltag trennten sich die Knappen von Trainer David Wagner. Doch auch unter Nachfolger Manuel Baum wartet der FC Schalke 04 weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg seit Januar.

"Wir können unter Manuel Baum Ansätze der Besserung erkennen, bislang reicht es aber noch nicht über volle 90 Minuten, um endlich Spiele zu gewinnen", erklärte Buchta. Darüber hinaus hofft der S04-Boss natürlich auf den Klassenerhalt. Aufgrund der Anforderung des DFL-Lizensierungsverfahrens müssten sich die Verantwortlichen trotzdem bereits mit einem "Zweitliga-Szenario" beschäftigen.

Schalke-Mitglieder entscheiden über Änderung der Rechtsform

Obwohl die finanzielle Lage weiter angespannt ist, sei eine Änderung der Rechtsform derweil noch nicht zwangsläufig erforderlich.

"Schalke 04 ist wirtschaftlich weiterhin so stark, dass wir keinen Schnellschuss benötigen. Gleichwohl ist es aber die Pflicht von Vorstand und Aufsichtsrat, Konzepte für die Zukunft zu entwickeln", so Buchta. Allein die Mitglieder würden darüber am Ende entscheiden.

Zudem appellierte der Aufsichtsratsvorsitzende an den Zusammenhalt im Verein: "Gemeinsam haben wir damit in der Vergangenheit viele kritische Situationen bewältigt. Das muss und wird uns auch diesmal gelingen."